AMD vs Intel in 2024 – cine are o cota de piata mai mare?

Ramanem tot la statistici in dimineata asta si aflam cum se situeaza AMD si Intel in Q1 2024. Se pare ca dominatia Intel continua si diferenta dintre cele companii este foarte mare.

Pentru Q1 2024, Intel are o cota de piata de 79,2% pe piata procesoarelor x86, iar AMD are o cota de piata de 20,8%. La nivel global, AMD are o cota de piata de 26,1%, in scadere de la 34,6% din cauza lipsei cererii de procesoare pentru consolele de jocuri.

Daca discutam despre procesoare mobile, Intel are o cota de piata in Q1 de 80,7%, iar AMD o cota de piata de 19,3%, ambii producatori fiind usor pe minus fata de Q4 2023.

La nivel de desktop-uri, Intel domina cu 76,1% in Q1 2024, iar AMD are 23,9%. AMD este in crestere cu 4,7% in timp ce Intel este pe minus cu 4,7%.