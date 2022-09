Apple Watch Ultra – un competitor serios pentru Garmin cu functii deosebite

Seria Watch 8 nu mi se pare wow. Are 2-3 functii misto si atat. In schimb noul Watch Ultra este vedeta. Asta ceas adevarat care chiar este util in multe conditii.

In primul rand ca si el integreaza Crash Detect pe baza unui giroscop pe 3 axe si un accelerometru g-force de precizie. Are senzor de temperatura, ecran de 49mm cu 2000nits luminozitate, rotita mai mare si mai robusta, un buton multifunctional si o baterie de 36 de ore. Intr-un mod de economisire ajunge si la 60 de ore autonomie.

Action Button este un buton multifunctional ce poate fi accesat oricand in orice situatie, sub apa, pe caldura, oricand. Poate fi personalizat sa afiseze ce vrea utilizatorul.

Are trei microfoane, doua difuzoare ce pot reda un sunet extrem de puternic in caz de urgenta pentru a putea fi localizat, un mod Dark pentru vizibilitate mai buna noaptea si face scrisul rosu, GPS cu frecventa dubla, senzor de temperatura corporala, roaming international.

Este mai robust, mai mare, cu mai multa autonomie, cu functii super utile pe care le puteti vedea in clipul de mai jos, fiind ideal pentru oamenii care se aventureaza in calatorii periculoase sau fac sporturi extreme.

Costa 799 euro.