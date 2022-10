Cum arata piata telefoanelor mobile in Q3 2022 – o scadere de 9%

Avem si rezultatele pentru Q3 2022, adica pentru lunile  iulie-septembrie. Aflam ca piata a scazut cu 9%, Samsung ramane lider si ca s-au vandut 297.8 milioane de telefoane.

Cele mai bune piete au fost in Europa si Asia Pacific, cu un impact major in India, Indonezia si Filipine. Segmentul premium a inregistrat o cerere puternica, in special pentru telefoanele Samsung si Apple, iar dispozitivele medii au inregistrat o cerere mai mica.

Asta ca sa intelegeti de ce producatorii chinezi vin cu preturi uriase la niste telefoane care nu merita nici 3000 lei. Ca lumea vrea telefoane scumpe, chiar daca acestea poate nu merita banii. Imagine!

Samsung a ramas lider in aceste trei luni cu o cota de piata de 22% si 64.1 milioane de telefoane vandute. Apple este pe locul doi, dar acestia vand doar telefoane de top si au cateva modele. Cota lor de piata a fost de 18% si 53 de milioane de telefoane vandute.

Apple a inregistrat o cerere mare pentru noile iPhone 14 si este singurul brand din top cinci care a fost pe plus. Restul au inregistrat vanzari mai slabe si cu 22%.

Samsung a vandut mai putin cu 8% fata de Q3 2021, Xiaomi cu 8% mai putin, Oppo cu 22% mai putine vanzare fata de aceeasi perioada a anului trecut, iar vivo mai putin cu 6%.