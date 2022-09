ASUS TUF Dash F15 – subtil, elegant, performant cat de cat

Seria de laptopuri de gaming mai accesibile de la ASUS a primit noi membrii anul acesta, iar Dash F15 este unul destul de simpatic pentru cineva care doreste gaming portabil.

Specificatii si prezentare

Inainte de a-l pune la treaba, sa vedem cum se prezinta acest model pe partea de specificatii tehnice, iar informatiile de mai jos din HWInfo vorbesc de la sine: un procesor i7-12650H, alaturi de o placa video GeForce RTX 3050Ti cu 4GB memorie GDD6, 16GB RAM DDR5 la 4800Mhz si un SSD NVMe M.2 produs de Intel, cu o capacitate de 512GB.

Ecranul este un IPS FullHD cu o rata de reimprospatare de 144Hz care ofera culori si unghiuri de vizibilitate foarte bune.

Difuzoarele Dolby Atmos produc un sunet acceptabil in sesiunile de gaming, dar pentru ascultat muzica as spune ca nu au o fidelitate grozava.

La capitolul conectivitate si porturi este dotat cu absolut toate porturile necesare. Avem un HDMI, RJ45, 2xUSB 3.2 tip A, un USB 3.2 tip C si un port Thunderbolt 4, prin intermediul caruia laptopul se poate incarca si de la o baterie externa. Este compatibil cu Wi-Fi 6.

Cand vine vorba de design, atat telefoane mobile cat si laptopurile sunt limitate de form-factor, dar asta nu inseamna ca artistii nu isi dau interesul pentru a crea un produs deosebit si practic. TUF Dash F15 este aratos si a imbratisat un trend minimalist cu linii ascutite. Ecranul de 15.6 inch l-a ajutat sa pastreze niste dimensiuni de bun gust, iar grosimea acestuia este de 19.95mm.

Rama ecranului este foarte ingusta, capacul superior este facut din aluminiu si toata constructia respecta standardele MIL-STD de rezistenta militara. Cele 4 LED-uri de notificare sunt asezate in cruce. Capacul de la baza are o textura de teflon si se poate desface usor pentru a avea acces la slotul de RAM si cel de SSD liber.

Track-padul functioneaza foarte bine si este suficient de mare si sensibil incat sa poata fi folosit cu usurinta pentru productivitate. Este completat de o tastatura iluminata, fara RGB. Cursa tastelor este de 1.7mm si sunt foarte placute la atingere iar feedback-ul transmis este precis. Tastatura numerica este prezenta si avem 4 taste rapide, iar tastele W,A,S,D sunt realizate dintr-un plastic transparent.

Racire si temperaturi

Cu un numar de 4 guri de aerisire principale, doua dintre acestea se afla in spatele laptopului, iar pe fiecare parte laterala, mai aproape de ecran gasim, le gasim pe celelalte doua.

Ventilatoarele Arc Flow cu 84 de lame folosesc o variatie a grosimii pentru a reduce coliziunea aerului si un design anti-rezonanta conceput pentru un flux de aer crescut, iar tunelurile anti-praf elimina impuritatile din cele patru guri de ventilatie.

Cu ajutorul Armoury Crate poate fi selectat modul de functionare al ventilatoarelor, care suporta modul Windows, Silent, Performance, Turbo sau Manual. Modul Silent este dedicat pentru productivitate, cand ai nevoie de concentrare maxima, modul Performance cand urmeaza sa executi actiuni flamande pentru resurse iar modul Turbo pentru sesiunile de gaming cand ai nevoie de toata puterea de procesare in timp ce componentele pastreaza o temperatura optima de functionare. Modul Manual e explicat de nume… 🙂

Tot din Armoury Crate putem vedea temperatura procesorului sau a placii video, frecventele la care acestea lucreaza, vitezele ventilatoarelor sau rata de utilizare a componentelor. Totul este real-time.

Eu am folosit HWinfo pentru a inregistra temperaturile din cele 4 benchmark-uri ale lui Metro Exodus Enhanced Edition rulate unul dupa celalalt. As zice durata totala a testelor a fost de putin peste 10 de minute. Am ales Metro deoarece va fi unul din titlurile importante pentru partea de concluzii. Rezultatele detaliate le gasiti in fisierul de aici => Metro log, mai jos am lasat doar un mic sample. Cea mai mare temperatura inregistrata pe partea de CPU a fost de 97 grade, iar pentru GPU de 83 grade. Limita de temperatura pentru procesor, declarata de Intel este de 100 grade.

Max CPU/Thread Usage [%] Total CPU Usage [%] Core Temperatures (avg) [°C] CPU Package [°C] Core Max [°C] Core Critical Temperature (avg) [Yes/No] CPU Package [°C] Drive Temperature [°C] GPU Temperature [°C] GPU Hot Spot Temperature [°C] GPU Core Load [%] GPU Memory Usage [%] CPU [#0]: Intel Core i7-12650H CPU [#0]: Intel Core i7-12650H CPU [#0]: Intel Core i7-12650H: DTS CPU [#0]: Intel Core i7-12650H: DTS CPU [#0]: Intel Core i7-12650H: DTS CPU [#0]: Intel Core i7-12650H: DTS CPU [#0]: Intel Core i7-12650H: Enhanced S.M.A.R.T.: INTEL SSDPEKNU512GZ (BTKA20500R3C512A) GPU [#1]: NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop: GPU [#1]: NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop: GPU [#1]: NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop: GPU [#1]: NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop: 78.1 63.8 84 89 94 No 96 41 61.6 71.3 0 71.2 75.9 33.8 76 85 83 No 86 41 62.5 72 0 71.3 76.8 27.3 75 83 84 No 91 41 63 72.5 0 71.4 74.4 25.9 76 81 84 No 89 41 62.3 71.8 0 71.4 82.7 25.3 76 81 81 No 85 41 62.3 71.7 0 71.5 71.4 22.3 73 77 80 No 86 41 62.3 71.7 0 71.6 87.9 49.8 84 94 91 No 95 41 63.1 72.8 0 71.6 87.9 47.9 86 97 97 No 95 41 63.8 73.5 0 71.6 86.5 48.5 86 96 95 No 96 41 64.4 74.3 0 71.6 78.3 47 86 93 93 No 94 41 64.8 74.2 0 71.7 85.7 47 86 95 95 No 94 41 65.2 74.6 0 71.7 87.9 46.6 84 96 93 No 94 41 65.4 74.9 0 71.7 89.4 45.4 82 93 91 No 90 41 65.6 75.2 0 71.7 87.2 46 85 95 95 No 97 41 65.6 75.4 0 71.8 89.6 44.8 87 92 96 No 94 41 65.8 75.6 0 71.8 80 29.8 77 82 81 No 88 41 66.6 76.4 1 98.9

Am avut si o sesiune de gaming de peste o ora in Far Cry 5, iar rezultatele le aveti aici => Far Cry 5 log

In AIDA64 insa, procesorul a intrat intr-un mic throttle. Partea buna este ca fiind un procesor cu 10 nuclee si 20 de fire de executie, nici un joc nu va reusi sa-l streseze 100% precum acest test sintetic si nu va intra in timpul sesiunilor de gaming in throttle. Eu cel putin cat m-am jucat nu am intampinat nici un fel de problema.

Gaming benchmark

Toate titlurile au fost rulate in FullHD.

Titlu Setari Min Average Max Horizon: Zero Dawn Ultra 27 66 120 Borderlands 3 High – 59 – Assassin’s Creed: Odyssey High 18 61 107 Shadow of the Tomb Raider Highest, DLSS Quality 69 88 139 Guardians of the Galaxy High, DLSS Quality 6 103 124 Far Cry 5 Ultra High, no ultra textures 74 88 101 World War Z DirectX 11 Ultra 7 79 90 Metro Exodus Enhanced Edition Quality: Ultra; Tesselation: Full; Advanced PhysX: Off; Ray Trace: High; DLSS: Off; Reflections: Hybrid; Variable Rate Shading (VRS): 2x; Hairworks: Off 14 22 48 Quality: Ultra; Tesselation: Full; Advanced PhysX: Off; Ray Trace: High; DLSS: Balanced; Reflections: Hybrid; Variable Rate Shading (VRS): 2x; Hairworks: Off 17 28 64 Quality: High; Tesselation: Full; Advanced PhysX: Off; Ray Trace: Normal; DLSS: Balanced; Reflections: Hybrid; Variable Rate Shading (VRS): 4x; Hairworks: Off 26 43 72 Quality: High; Tesselation: Full; Advanced PhysX: Off; Ray Trace: Normal; DLSS: Performance; Reflections: Hybrid; Variable Rate Shading (VRS): 4x; Hairworks: Off 27 45 78

RTX 3050Ti se descurca bine intr-o varietate de titluri si este compatibila cu cele mai noi tehnologii de la nVidia: DLSS si ray tracing. Atat in Shadow of the Tomb Raider cat si in Guardians of the Galaxy acestea sunt puse la treaba eficient. Metro Exodus EE insa este un titlu flamand la capitolul placa video, iar pentru a-i asigura o experienta flamanda are nevoie de un fine tuning pe partea de setari dupa cum o arata cele 4 teste cu setari diferite. Revenind la logul de mai sus inregistrat in timpul benchmark-urilor din Metro, putem observa ca limitarea acestui titlu este adusa de memoria RAM a placii video, titlul reusind cu usurinta sa umple cei 4GB si e in cautare de mai multa memorie.

Combinatia aceasta de i7 cu RTX3050Ti si 16GB RAM DDR5 insa, alaturi de rezultatele obtinute arata ca e suficient de puternic pentru titluri moderne si foarte potrivit pentru eSports. Fanii CS:GO,Dota 2, Valorant, Rainbow Six: Extraction, Back 4 Blood, World War Z sau mai stiu eu ce titlu nu vor avea nici o problema. Cei care vor dori experiente single-player vor trebui sa apeleze la DLSS si sa mai renunte la cateva detalii pentru a avea o experienta optima. Nu cred ca vor trebui sa faca niste sacrificii enorme care sa le fure mult din calitatea imaginii.

Teste sintetice

Rezultate Geekbench CPU:

Rezultate 3DMark:

Concluzii

TUF Dash F15 FX517ZE, adica fix configuratia testata de mine o gasiti la eMag. Costa 5000RON. Este un laptop cu o constructie solida si cu toate porturile de care aveti nevoie, o tastatura ergonomica si placuta la interactiune si cu specificatii moderne. Nu veti intampina nici o problema in a rula titlurile populare eSports pe acesta, iar ecranul de 144Hz il fac o alegere potrivita. Poate rula cele mai noi titluri aparute, dar cu un nivel de detaliu medium-high si cu DLSS activat pe modul Quality.