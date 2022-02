ASUS ROG FLOW Z13 este un companion pentru gaming- tableta cu RTX 3050Ti, ecran 4K si procesor i7-12700H

Când te gândești la un companion digital, pe care să-l iei după tine oricând și oriunde, ești tentat să te gândești la un smartphone, nu? Și pe bună dreptate, pentru că este compact, performant și ușor de utilizat. Dar la fel este și o tabletă, care oferă în plus un ecran mult mai mare. Dacă ar fi ca ROG Flow Z13 îți dă acces la jocuri AAA la calitate maximă sub Windows 11! What???

Da, ai citit bine. Și dacă te-ai gândit cum o fi posibil să rulezi Windows 11 pe hardware-ul unei tablete, probabil că n-ai auzit încă de configurația redutabilă a lui Flow Z13. E dotată cu un procesor de generația a 12-a Intel Core i7-12700H cu 14 nuclee, placă video NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (da, pe o tabletă, nu este typo), 16 GB de RAM LPDDR5 (integrat) și un superb ecran 4K la 60 Hz. Ai și varianta rezoluției 1920 x 1200 la 120Hz.

Hai să-ți povestim un pic de istorie, care începe în urmă cu trei ani, cu ROG Mothership. Tableta avea un ecran de 17 inchi și venea acompaniată de tastatură și de o configurație hardware redutabilă pentru acele vremuri (Core i7 și RTX 2080). Dar ROG a crezut întotdeauna că poate crea o versiune mai subțire, mai compactă și mai elegantă, cu care nu ești nevoit să alegi între putere și portabilitate. Adică Flow Z13.

Designul Flow Z13

În primul rând, jocuri AAA la calitate maximă pe o tabletă compactă și extrem de portabilă putea fi o reușită glumă de 1 aprilie. Dar de acum este o și mai reușită bucată de realitate și este, crede-mă, absolut spectaculoasă. Designul inovator al acestei tablete este inspirat de retro-futurism și include elemente cu un aspect care amintește de navele spațiale. Pentru a crea o estetică Sci-Fi pe panoul dorsal, ASUS a folosit un aliaj de aluminiu 6063 de înaltă densitate. După multe experimente, 39 de procese diferite, inclusiv 10 tăieturi CNC (Computer Numerical Control) de înaltă precizie, cu 2 straturi de anodizare, a rezultat un model spațial unic.

Între acestea, cea mai spectaculoasă ni se pare fereastra de sticlă de pe panoul dorsal, frezată de asemenea prin CNC și iluminată RGB, care îți permite să vezi direct placa de bază a mașinii și oferă componentelor de dedesubt mai mult spațiu decât modelele tradiționale. Grație acestei ferestre, componentele au putut fi montate pe ambele părți ale plăcii de bază, pentru a obține performanțe mai mari, în ciuda spațiului limitat al unui dispozitiv de 13 inchi. În plus, includerea acestei ferestre a permis utilizarea unor componente mai mari decât cele normale, permițând obținerea unor performanțe mai mari cu un dispozitiv atât de mic.

De asemenea, rolul de companion digital este susținut și de suportul încorporat, care poate fi deschis la 170 de grade, asigurând unghiuri optime de vizualizare și rămânând, în același timp, stabil și robust. În plus, nu există niciun sacrificiu în ceea ce privește portabilitatea. La numai 1 kg, poți transporta cu ușurință Z13 și, cu o autonomie de peste 10 ore, precum și cu o încărcare Power Delivery de 100 W, poți lucra și te poți juca oriunde și oricând.

Cum o poți utiliza

Dacă alegi să o folosești ca pe o tabletă obișnuită, pentru a naviga pe internet, a te uita la Netflix sau a juca jocuri mobile pe ecranul tactil, vei avea o experiență net superioară oricărui dispozitiv cu Android. Dar dacă trebuie mai întâi să muncești și apoi să te distrezi, tot ce trebuie să faci este să atașezi magnetic tastatura, să pornești mouse-ul și să extinzi suportul la un unghi de vizualizare convenabil și vei avea un loc de muncă oriunde te-ai afla (angajatorul nu este inclus).

Dar nici după o zi de muncă nu ai motive să închizi tableta. Vrei să joci titlul AAA favorit? Fă-o direct pe ecranul 4K al tabletei sau conecteaz-o la un monitor extern, un mouse de gaming și orice alte periferice, cum ar fi un controler Xbox. Experiența poate fi chiar mai bună decât pe un laptop dedicat gaming-ului, pentru că zgomotul ventilatoarelor, chiar dacă este sesizabil, nu este deloc deranjant.

Un alt scenariu, potrivit în special pentru creatorii de conținut, implică folosirea intrărilor/ieșirilor externe oferite de o unitate grafică XG Mobile 2021, care vine dotată cu un CPU NVIDIA GeForce RTX 3080 sau cu noutatea din acest an, AMD Radeon RX 6850M XT. Cu un adaptor de alimentare integrat de 330 W, porturi USB suplimentare, DisplayPort și HDMI și ethernet, XG Mobile este pregătit pentru orice sarcină și oferă conectivitate pentru monitoare suplimentare, rețea Ethernet sau accesorii USB suplimentare. Poți, de asemenea, să profiți de puterea XG Mobile pentru sarcini intense, cum ar fi randarea video sau 3D.

Răcire cu profiluri prestabilite

Modurile Silent, Performance și Turbo sunt doar începutul. Profilurile de scenariu permit sistemului tău să comute automat între presetări, în funcție de aplicația pe care o execuți, alături de alte setări vitale ale sistemului. Cum este normal pentru un companion digital, tableta comută automat între configurațiile de iluminare sau dezactivează tasta Windows și touchpad-ul în timpul jocurilor. Softul proprietar Armoury Crate se ajustează într-o clipă, pentru a se potrivi cel mai bine sarcinii pe care o ai de îndeplinit.

Autonomia

Pentru un dispozitiv de gaming portabil, durata de viață a bateriei este crucială. În pofida formatului compact, Flow Z13 are o autonomie teoretică de peste 10 ore, putând rezista cu adevărat toată ziua. Adaptorul PD de 100 W inclus cântărește doar 300 g. În ciuda dimensiunilor sale mici (aproape jumătate din dimensiunea adaptorului normal de 180W de la ROG), acesta suportă tehnologia de încărcare rapidă, care poate încărca tableta până la 50% în doar 30 de minute.

Flow Z13 a fost proiectată cu gândul la versatilitate. Pentru o experiență tradițională de gaming pe PC, conectează-ți mouse-ul wireless preferat cu tastatura inclusă în pachet. Cu N-key rollover, o cursă a tastelor de 1,7 mm și o singură zonă RGB cu suport Aura Sync, tastatura are același set de caracteristici premium ca și celelalte laptopuri ROG. Pentru jocurile suportate, FLOW Z13 se conectează, de asemenea, fără probleme cu controllere wireless pentru o nouă abordare a jocurilor ultra-portabile.

Conectivitate cuprinzătoare

Pentru a te asista în orice ai de gând să faci, Flow Z13 este echipată cu opțiuni de conectivitate foarte bune. Cu un port USB-A și un port USB-C dedicat cu suport Thunderbolt 4, vei putea conecta fără probleme dispozitive externe de mare viteză. Un slot pentru carduri microSD este ascuns subtil sub suportul dispozitivului, oferind stocare suplimentară pentru jocuri și aplicații.

Portabilitate excelentă

Z13 este ușoară ca proverbiala pană, cântărind vreo 1,1 kg și având o grosime de numai 12 mm. Tableta încape chiar și în gențile mici. Adaptorul de 100 W inclus cântărește doar 300 g, dar, în ciuda dimensiunilor sale subțiri, suportă tehnologia de încărcare rapidă, care poate aduce Z13 la 50% din baterie în doar 30 de minute.

Cu Z13 poți avea tot timpul cu tine echipamentul de gaming ROG, mai ales dacă folosești un rucsac ROG Ranger, durabil și rezistent la apă. În el vor încăpea lejer un mouse ROG Strix Chakram sau ROG Strix Impact, ambele compatibile cu Aura Sync, o pereche de căști confortabile și moi ROG Delta, perfecte pentru a te cufunda într-un sunet bogat și de înaltă fidelitate, precum și adaptorul subțire și ușor ROG 100W.

Cu tableta ROG Flow Z13 poți dezvolta personalități multiple, dar într-o manieră benefică. Poți fi simultan gamer, blogger, YouTuber, lucrător conștiincios, meloman, DJ și orice altceva îți mai trece prin cap. Z13 îți oferă tot suportul digital de care ai nevoie și multe lucruri în plus de care o să afli că aveai nevoie. Absolut recomandabilă!

SPECIFICAȚII