ASUS TUF M4 Air – mouse de gaming cu suprafata antibacteriana

In repetate randuri am spus cat de mult imi plac perifericele ASUS. Folosesc de cateva luni bune un M4 Air din seria TUF, un mouse special din multe puncte de vedere care mi-a intrecut asteptarile.

Acest soarec pe care il folosesc de ceva vreme este interesant din cateva aspecte. La prima vedere un mosue ca oricare alt mouse de gaming. Venind si de la ASUS te astepti (si primesti) sa primesti o calitate mai buna si sa nu ai probleme cu el in gaming.

Insa pe langa asta, el vine si cu ceva interesant. Ceva mai mult. In primul rand design-ul il face sa fie special. Este realizat dintr-un plastic foarte usor, iar gaurile pe care le vedeti nu sunt pentru estetica. A fost realizat asa pentru ca trebuia sa fie un model foarte usor, de aici si acel AIR din denumire.

Cantareste doar 47 de grame si este oficial cel mai usor mouse pe care am pus mana vreodata. Efectiv nu il simti. Asta il face sa fie excelent in gaming cand trebuie sa misti repede, in special in jocurile multiplayer. Excelent, credeti-ma.

O alta chestie misto la acest mouse este cablul. O sa radeti dar are legatura cu greutate. Fiind un mouse atat de usor, un cablu oarecare l-ar fi facut incomod de utilizat. Corect, bine ar fi fost sa fie wireless, dar chiar si asa, cablul este si el extrem de usor si ultra flexibil. Este acel tip de cablu dintr-o panza care se indoaie super repede si nu te incurca pe birou. Cum ar fi fost sa fie un mouse usor dar sa aiba un cablu clasic care sa te incurce la orice miscare?

Pe langa toate astea, suprafata pe care pui mana este antibacteriana. Acest mouse a fost realizat in pandemie, de aici grija pentru sanatate. Este acoperit cu un strat special care nu retine bacteriile, iar pentru anumiti oameni este o functie interesanta.

Toate acestea si cu protectia IPX6, fac acest mouse sa fie interesant. Cu toate ca design-ul permite sa intre pe placa lui de baza tot felul de impuritati, acesta este rezistent la apa. De fapt, daca stau bine sa analizez denumirea Water Repellent, cred ca se refera la altceva. Desi nu am testat, plasticul ar trebui sa respinga apa care ar putea ajunge pe mouse, adica sa se scurga pe langa acele gauri sau chiar de pe circuite si sa nu-l afecteze. Deci nu este neaparat rezistent la apa ci este gandit sa nu ajunga apa prea usor la el.

Performantele in gaming nu sunt wow. Este un mouse foarte bun, precis, se misca bine si este placut de utilizat in orice joc. Imi plac click-urile, sunt destul de silentioase.

In palma sta bine, are o forma placuta. Nu este deloc un mouse mare si se preteaza bine si pe mainile unei domnisoare.

Costa 233 lei la eMAG, deci un pret corect pentru ce ofera.