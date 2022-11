Google Pixel Fold apare in primele imagini 3D

Faptul ca Google lucreaza la un telefon pliabil nu este o noutate. Stim de ceva timp. Acum avem si primele randari cu acest model, semn ca ne apropiem de lansare.

Ar putea fi lansat in luna mai din 2023 impreuna cu o tableta Pixel. Desi nu avem date tehnice, imaginile ne arata cat de mult seamana cu actualul telefon Pixel. Probabil ca impart aceleasi componente.

Stim ca ar putea costa in jur de 1700 de dolari, are senzor de amprenta in butonul de power, niste camere masive pe partea din spate inspirate din Pixel 7 Pro si un ecran secundar pe partea din fata in stilul Galaxy Z Fold 4.

Mai multe detalii primim cu cat ne apropiem de lansare.