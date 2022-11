ASUS TUF M4 Wireless – mouse de gaming wireless super usor si cu o tehnologie unica

Am testat recent un mouse de la ASUS. Gasiti review-ul lui M4 Air fix AICI. Va spuneam atunci ca mi-ar placea sa vad si o versiun wireless. Uite ca exista. Astazi vorbim despre TUF M4 Wireless.

In mare parte este acelasi mouse. Diferenta este ca modelul M4 Wireless vine cu functie Bluetooth LE si Wireless de 2.4GHz, ceea ce inseamna ca nu mai are nici un fir. Pastreaza in schimb aceleasi date tehnice si aceleasi tehnologii, inclusiv suprafata antibacteriana.

Tot ce am spus in review-ul lui M4 Air se aplica si aici. Sunt mici diferente de design, in sensul ca acesta este realizat dintr-un plastic plin si cantareste 62 de grame, deci un pic mai greu. Este ambidextru si are un capac superior din polimer PBT premium si butoane laterale cu un finisaj mat.

Suprafata este antibacteriana, deci nu retine microbii. Recomandarea mea este sa va spalati pe maini in continuare chiar daca este un mouse unic din acest punct de vedere.

Functioneaza cu baterii AA sau AAA, deci nu conteaza ce alegeti. Daca folositi baterii mici o sa gasiti in pachet un adaptor. Avantajul la bateriile mici este ca sunt mai usoare, deci nu cresteti mult greutatea.

Butoanele sunt programabile, are memorie integrata, nu are iluminare RGB si fiind pe baterii nu are nici un port de incarcare. Capacul antibacterian este tratat cu ioni de argint incarcati pozitiv. Citez acum din descrierea oficiala:

Pentru ca TUF Gaming M4 Wireless s─â r─âm├ón─â igienic, suprafe╚Ťele ╚Öi butoanele laterale ale acestuia sunt protejate de noul tratament ASUS Antibacterial Guard cu argint ionic. Ionii de argint (Ag+) ├«nc─ârca╚Ťi pozitiv se leag─â de pere╚Ťii celulari ai microbilor ╚Öi bacteriilor ├«nc─ârcate negativ, perturb├ónd func╚Ťiile lor interne ╚Öi ├«mpiedic├ónd dezvoltarea ulterioar─â. S-a demonstrat ╚Ötiin╚Ťific c─â Antibacterial Guard inhib─â cre╚Öterea bacteriilor cu peste 99%* pe o perioad─â de 24 de ore. Antibacterial Guard ajut─â la men╚Ťinerea suprafe╚Ťelor mouse-ului t─âu curate ╚Öi igienice, reduc├ónd poten╚Ťiala r─âsp├óndire a bacteriilor d─âun─âtoare.

Picioarele sunt din PTFE ca sa alunece pe orice mousepad. Personal imi place ca este usor si pot sa-l folosesc foarte bine in LoL. Are o forma mica si pare sa fie gandit pentru cei cu maini mai mici.

Autonomia este data clar de bateriile pe care le folosesti. Iti recomand Duracell sau Panasonic ca sa te tina cat mai mult. In rest, luati de bun tot ce am zis si pentru varianta Air.

Costa 199 lei la PC Garage.