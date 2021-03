ASUS ROG Phone 5 a fost prezentat oficial – pana la 18GB RAM

Cel mai puternic telefon din ecosistemul Android, ASUS ROG Phone 5 este de astazi oficial.

ASUS ROG Phone 5 este cu siguranta alegerea ideala pentru cei care vor un „beast of a phone” si petrec mult timp in sesiunile de gaming mobile. Acesta a fost dezvoltat in jurul conceptului de gaming mobil si ofera o ergonomie foarte buna, alaturi de o racire eficienta si autonomie de prima clasa.

Telefonul este disponibil in mai multe versiuni, iar ASUS a preferat sa pastreze niste nume elementare si sugestive:

Versiunea A vine cu 256GB pentru stocare si 12/16GB RAM, memoria este de tip UFS 3.1;

Versiunea B vine cu 128GB pentru stocare si 8GB RAM;

Versiunea C se gaseste in varianta 8GB RAM/128GB pentru stocare sau 12GB RAM/256GB pentru stocare;

ASUS ROG Phone 5 PRO: 16GB RAM LPDDR5, 512GB stocare UFS 3.1;

ASUS ROG Phone 5 Ultimate: 18GB RAM si 512GB stocare UFS 3.1.

Toate variantele folosesc acelasi procesor, varful de gama de la Qualcomm – Snapdragon 888. Bateria are o capacitate de 6000mAh si este impartita in 2 celule de capacitate egala. Sunt prezente doua porturi USB Tip C prin care telefonul se poate incarca: cel clasic aflat la baza telefonului sau cel pe lateral, la care se poate conecta si un monitor. Incarcarea rapida este la 65W, iar un avantaj al impartirii bateriei este faptul ca procesorul a putut fi pozitionat intre cele doua celule ale bateriei, astfel chiar daca telefonul este cald, utilizatorul nu va fi deranjat in timpul sesiunilor de gaming.

Ecranul este produs de Samsung si este un AMOLED de 6.78 inch certificat HDR10+ si acopera 111% din spectrul de culori DCI-P3. Rezolutia aleasa este FullHD+ la 144HZ si ecranul este protejat de Gorilla Glass Victus.

Sunetul este de tip stereo, optimizat pentru o experienta inedita.

Pe partea camerelor foto, senzorul principal este un Sony IMX686 de 64MP, un senzor ultra wide de 13MP si unul de 5MP pentru macro. Camera frontala are 24MP. Aceasta parte a fost posibil cea mai ignorata fiind un telefon destinat gamingului.

Versiunile de varf, adica PRO si Ultimate vin la pachet cu un cooling pad – Aero Active 5 Cooler, care conform Asus poate reduce temperatura chipset-ului in timpul sesiunilor de gaming cu pana la 10 grade. Acesta poate fi cumparat si separat pentru variantele A, B si C, iar pe langa acesta mai sunt disponibile alte accesorii.

In materie de preturi, acestea pornesc de la 800 euro si ajung pana la 1300 euro: