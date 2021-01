Vom avea telefoane pliabile in mod oficial atunci cand Apple va lansa un astfel de telefon

Nu ma injurati prea tare, nu eu am spus asta, dar putem sa fim de acord ca asa se va intampla. Apple lucreaza deja la dezvoltarea unui telefon pliabil, iar primele prototipuri au trecut deja de prima faza de testare. Ce se intampla mai departe?

Trebuie sa cadem de acord cu o treaba. Atunci cand Apple vine pe piata cu un produs nou sau o tehnologie noua sau adopta tehnologii din piata care pana in acel moment nu au fost implementate corect, ceilalti producatori isi schimba reteta si urmeaza trendul impus de Apple. Avem multe exemple: eliminarea mufei jack, deblocarea faciala, castile true wireless, notch-ul, 5G-ul mai nou si in viitor vom discuta despre telefoanele pliabile.

Surse din Asia mentioneaza ca Apple are deja prototipuri de telefoane pliabile pe care le testeaza in fabricile Foxconn. Primul seamana cu Galaxy Z Flip iar al doilea prototip aduce cu Microsoft Surface Duo. Apple lucreaza la o balama care sa permite o miscare in ambele sensuri, iar design-ul sa nu fie unul butucanos. Conform informatiilor, anul viitor vom vedea un telefon pliabil de la Apple.

Samsung are in acest moment cele mai multe modele de telefoane pliabile, iar daca ar fi sa-l ascultam pe Marques, a 3-a generatie de dispozitive pliabile de la Samsung ar trebui sa inoveze prin pret. Asteptam.