Cum ar putea arata Samsung Galazy Z Fold 3

In scurt timp vom vedea noua serie S21, dar si un noul telefon pliabil. Galaxy Z Fold 3 urmeaza sa fie prezentat in scurt timp, iar inainte de marele eveniment au aparut cateva informatii interesante despre el. As putea spune ca sunt un pic SF aceste informatii.

Este vorba de design, foarte mult schimbat. Conform informatiilor ar trebui sa vedem noul Z Fold 3 in 2 variante de design. Una dintre ele mi se pare spectaculoasa in sensul ca ecranul va avea 2 balamale si se va indoi in 3 parti.

Randarile video sunt bazate, spun sursele, pe patente inregistrare in SUA. Nu credeti ce vedeti, mie nu mi se pare ca Samsung ar merge pe un astfel de design. Ambele modele par foarte groase si incomode de utilizat.

Voi ce parere aveti? Cum vi se par aceste doua concepte?