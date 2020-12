Nokia 8.3 5G Review – James Bond merita mai mult

Incheiem anul 2020 aici pe site cu un review al unui telefon pe care James Bond il va folosi in cel mai recent film din serie si care ar fi trebuit sa vada lumina cinematografelor de cateva luni bune.

Desi filmul nu s-a lansat din motive pe care deja le cunoasteti, telefonul a ajuns la noi in redactie si l-am folosit timp de 3 saptamani. Practic i-am luat fata lui James Bond.

Cuprins review

Design si constructie

Software si performanta

Ecran si sunet

Camera foto si video

Baterie

Pret,concluzie, puncte pro si contra

Design si constructie

Nokia 8.3 a ramas putin in urma la capitolul design. Este un telefon cu ecran mare, dar are o „barbie” destul de impunatoare si o grosime a telefonului de 9mm. Frontal camera de selfies este pozitionata in coltul stanga sus intr-un hole-punch, iar pe spate s-a optat pentru un modul foto circular destul de pronuntat. Pe partea stanga este prezent butonul pentru Google Assistant, iar pe partea dreapta avem butonul de volum si butonul de deblocare, care integreaza si senzorul de amprenta fizic. Spatele este realizat din sticla, iar rama este metalica.

La partea de design revin din nou asupra faptului ca telefonul este folosit in filmul No Time to Die de catre James Bond si ma asteptam sa aibe un design elegant, deosebit, dar am fost dezamagit. Daca stau bine sa ma gandesc, LG Velvet a fost un telefon care a pus foarte mult accentul pe design si era unul reusit. Nokia nu a exploatat deloc acest aspect si era o oportunitate foarte buna.

Din pacate nu ofera nici un fel de certificare de rezistenta la apa sau praf, alt aspect care ar fi putut fi implementat si mai apoi scos in evidenta prin intermediul filmului sau al materialelor de promovare ale filmului.

Din punctul meu de vedere la capitolul design se putea mult mai bine, mai ales datorita colaborarii cu filmul care il are ca protagonist pe James Bond.

Software si performanta

Nokia continua colaborarea cu Google, iar 8.3 face parte din programul Android One. Desi programul se bazeaza pe actualizari rapide, cea mai recenta versiune de Android disponibila pentru Nokia 8.3 la ora actuala este 10. Android 11 va veni cel mai probabil in primul trimestru al anului 2021.

Sistemul de operare este curat si cu aplicatii din suita Google si nu veti fi surprinsi de nimic la acest capitol, lucru ce nu este neaparat rau pentru puristi.

La capitolul performanta, Nokia 8.3 foloseste un procesor Snapdragon 765G realizat pe o tehnologie de 7nm. Versiunea testata de mine vine echipata cu 6GB RAM si 64 GB pentru stocare si este compatibil cu noua retea 5G. Nu avem un ecran cu o rata de refresh ridicata, aceasta este standard de 60hz si se misca bine pentru un telefon din partea superioara a segmentului mijlociu.

Ecran si sunet

Nokia continua sa foloseasca ecrane de tip IPS LCD, iar cel de pe 8.3 are o diagonala de 6.81inch si rezolutia FullHD+. Culorile sunt placute si le veti observa imediat in iconitele programelor din suita Google. In jurul camerei foto frontale insa se poate observa un gri sters. Este un ecran placut dar nu se face remarcat prin absolut nimic si in lumina slaba tinde sa faca o greseala pe care am intalnit-o si pe multe telefoane Xiaomi: scade prea mult luminozitatea ecranului si te forteaza sa-l setezi manual pentru a-l putea utiliza.

Sunetul este asigurat de un singur difuzor pozitionat in partea de jos a telefonului si este puternic, dar sunetul produs are o tenta ascutita. Este in regula pentru a asculta podcasturi la el sau filmulete de pe YouTube, dar nu pentru muzica.

Camera foto si video

Nokia 8.3 foloseste o camera foto cvadrupla, cu un senzor principal de 64MP, unul ultrawide de 12 MP cu autofocus si inca 2 de 2MP pentru macro si adancime. Brandingul Zeiss se regaseste pe spatele telefonului. Mostre mai jos.

Camera foto principala produce poze decente, dar desi senzorul are 64MP daca dau zoom, nivelul de detaliu nu impresioneaza.

pozele ultrawide nu sufera de sindromul colturilor scurse si sunt reusite, desi reproducerea culorilor lasa de dorit.

camera foto frontala foloseste un senzor de 24MP si detaliile pe subiect sunt bune, dar din nou culorile au de suferit.

pozele pe timp de noapte ies corect atata timp cat exista o sursa de lumina in cadru. Daca nu exista nici una, fotografia iese incetosata.

Baterie

La capitolul baterie Nokia nu s-a zgarcit si avem un acumulator cu o capacitate de 4500mAh. Acesta beneficiaza de incarcare rapida la 18W. Nu avem incarcare wireless si nici reverse wireless charging. Autonomia in modul 4G, folosit de mine este lejer de o zi jumatate. Screen on time-ul la care am ajuns este de peste 5 ore. Un utilizator moderat ar putea ajunge la 2 zile autonomie. Acumulatorul are nevoie de putin peste 2 ore ca sa se incarce complet de la 0 la 100%.

Pret,concluzie, puncte pro si contra

Nokia 8.3 5G se poate achizitiona in varianta cu 8GB RAM si 128GB stocare la pretul de 2700RON de la evoMAG.

Pro

Android One

autonomie buna

ecran mare

filmare 4k detaliata

Contra

pretul

inca nu ruleaza Android 11