Avem placi video pe stoc! Seria RTX 3000 este pe stoc si are preturi foarte mici

Dupa o perioada destul de grea in care preturile au explodat si stocurile erau foarte mici, iata ca a venit o perioada mai buna. Atat de buna incat toata lumea vorbeste despre asta, chiar daca nu s-a revenit la normal in proportie de 100%. Asadar,seria RTX 3000 este pe stoc, are preturi bune la toate modelele si puteti sa va luati o placa video chiar acum.

Astept momentul asta de foarte mult timp. Anul trecut am fost nevoit sa fac un sistem de gaming de 7000 lei in care am pus o placa video de 4000 lei si era un GTX 1660Ti. Trebuia sa fac sistemul ala, nu am avut de ales.

Acum preturile au revenit la normal si sunt pe stoc, adica le puteti lua fix acum, de la magazinele partenere. Nvidia a trecut printr-o perioada grea, producatorii s-au lovit de criza de cipuri, minatul a fost in floare si a durat pana s-a stabilizat piata.

Si sa va dau exemple:

CEL

IT DIRECT

PC Garage

EMAG

Dupa cum vedeti exista stoc pentru modelele Gigabyte, fiind singurul producator care are pe stoc placi video in Romania. Stoc mare, nu 2-3 bucati, de aceea am expus doar modele de la ei. In plus, preturile sunt foarte bune mai ales la RTX 3060, o placa video EXCELENTA pentru orice joc din prezent.

Si nu uitati un lucru. Sunt cele mai bune placi Nvidia scoase pana acum. Seria RTX 3000 este un real succes, cu performante reale duble fata de generatia anterioara, cu o eficienta energetica foarte buna si o stabilitate incredibila.

Personal folosesc un RTX 3070 Founders Edition si ruleaza orice joc din 2022 pe detalii Ultra si rezolutie 2K cu un numar mare de FPS-uri. Este o bestie si face fata cu brio inclusiv in editare video in DaVinci.

Cat despre tehnologiile pe care le putem folosi cu aceste placi video, nu trebuie sa uitam de Ray Tracing sau DLSS, tehnologii despre care noi am tot vorbit aici pe site. Daca vrei extra performanta folosesti DLSS in titlurile compatibile, iar daca vrei o experienta mai apropiata de realitate, iti recomand sa activezi Ray Tracing in jocurile care au aceasta tehnologie.

Ray Tracing exista in jocuri populare precum Minecraft, Cyberpunk, Dying Light 2, Fortnite, Watch Dogs Legion sau CoD Cold War. Cu DLSS poti obtine un numar dublu de FPS-uri fara sa se piarda din calitate. Sunt oameni care for sa ruleze jocurile cu peste 100FPS, iar DLSS poate face asta. Sau daca PC-ul este mai slab si nu poate rula jocul optim, DLSS isi face treaba sa ofere mai multe FPS-uri. In plus, urmeaza sa fie lansat si Spider-Man Remastered care va veni cu Ray Tracing, DLSS si DLAA.

Sunt peste 200 de jocuri cu DLSS, peste 200 de jocuri care au o performanta mai mare pe placile video Nvidia, iar Reflex este disponibil in 12 din 15 cele mai jucate jocuri de tip shooter.

Fac si o mica paranteza. La ITDirect am gasit niste sisteme Barebone de la Zotac, modele de gaming cu placi video RTX si procesoare Intel. Au preturi foarte bune.

De exemplu, cel mai ieftin este un Zotac ZBOX cu i5-10400, RTX 3060, Wi-Fi 6 AX, 2.5G LAN, sursa de alimentare 500W 80+ Platinum, 2x SODIMM DDR4 2933, stocare 1x 2.5, 2X M.2 SSD. Pe celelalte 2 le gasiti AICI.

Apropo, exista un bundle cu 4 jocuri (poti obtine Ghostwire: Tokyo, DOOM Eternal, DOOM Eternal Year One Pass cu DLC-urile DOOM Eternal: The Ancient Gods Part One si Part Two si modul Battlemode) la achizitionarea unui desktop sau laptop cu placa video RTX 3090Ti, RTX 3090, RTX 3080Ti, RTX 3080 sau la achizitionarea unei placi video mai sus mentionate. Ofera o sa fie la PC Garage, Cel si evoMAG.