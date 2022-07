Aveti camera auto? Cum reactionati la soferii indisciplinati? + filmari din trafic

Am camera auto de multi ani, am schimbat cateva modele si m-am oprit un la un Mio de top care filmeaza 2K. Merge non-stop pe masina si de curand am primiti si un kit care o va face functionala si cand motorul este oprit. Dar despre altceva vreau sa vorbim. A fost vreodata nevoie sa aratati filmarile la politie in cazul unui incident?

Locuiesc in Bucuresti, iar cine nu este de aici nu poate intelege traficul. Oricat ar vrea sa creada ca-l intelege, nu-l intelege. Faptul ca ai trecut de cateva ori prin Bucuresti nu inseamna ca il cunosti. Se aplica niste legi nescrise, unele indicatoare nu sunt respectate de nimeni desi ele exista de ani de zile in acel loc, toti stim ca X semn de al Y intersectie nu este respectat de NIMENI.

Noi ne intelegem din priviri si din gesturi. Ne dam seama cand masina din fata urmeaza sa faca stanga/dreapta chiar daca nu a pus semnal. Stim cand masina din fata noastra va opri chiar daca nu pune nici un semnal.

Noi vorbim prin flash-uri, claxoane si „unde te bagi, ma, hai mai repede, da’ du-te odata daca te-ai bagat” si multe alte expresii pe care nu le mai pot scrie aici.

Ideea este ca ai nevoie de o camera auto. In Bucuresti, daca te duci la sectia de accidente usoare, iti pui mainile in cap cand vezi ce este acolo. Nici macar noaptea la 3:00 nu este liber si stai la coada sa-ti vina randul. Si zilnic se intampla asta. Va spun ca am frecventat.

Multi politisti mi-au recomandat, pe vremea cand nu aveam camera auto, sa-mi pun si sa le arat filmarile in caz de accident. Daca politistul este om cu tine si vrea sa te ajute, poate accepta filmarea pe post de proba. Am patit de cateva ori sa ma ajute filmarea, dar o data a fost si impotriva mea.

Ultima oara cand am apelat la filmarea de pe camera auto a fost saptamana trecuta. O fiinta de sex masculin, intr-un Citroen Saxo, trecut de 50 de ani, probabil in graba sa ajunga acasa dupa pastile, a facut ceea ce vedeti in video.

Dupa cum vedeti eu am reactionat…calm. Lucru anormal pentru mine pentru ca, intr-o zi buna, m-as fi dat jos la el de 10 ori pana in acel moment sau l-as fi lovit intr-un moment perfect din filmare. Va dati si voi seama cand daca urmariti. Dar nu am facut asta pentru ca nu mai am timp sa ma enervez. Nu mai am timp pentru prosti si consider ca timpul meu este mult mai pretios si nu merita sa-mi indrept atentie catre astfel de…fiinte.

Asadar, am tras aer in piept, am oftat, m-am pregatit pentru ce urma sa-mi demonstreze fiinta respectiva, iar la final m-am dat jos la el sa vad daca este bine, fara nici o urma de agresivitate. Dar din pacate nu va pot arata continuarea.

Am trimis filmarea pe mail la cei de la rutiera, iar raspunsul a fost…halucinant. In conditiile in care ei se autosesizeaza cand vad filmari ale camerelor de bord in situatii mai grave (vezi cazurile cand niste fiinte au mers pe contrasens pe autostrada), de data aceasta au spus ca filmarea nu provine de la o camera omologata si nu pot face nimic.

Totusi, fiinta a fost identificata si chemata la sectie pentru a fi certata, ca amenda nu au cum s-ai dea. Parca si vad dialogul dintre politist si nenea asta in varsta :))

Mi se pare foarte amuzant. Si totusi trist, pentru ca politia nu vrea sa faca nimic in astfel de cazuri. Uneori, daca au ei chef, pot sa accepte filmarea ca proba, iar alteori, daca nu au chef sau dai de un Garcea, atunci nu se intampla nimic. In situatia de fata filmarea nu a fost acceptata ca proba si soferul teribilist nu a fost amendat. Dar in alte dati, filmea a fost luata ca proba, politistii s-au autosesizat si au aplicat amenzi. Deci cum functioneaza? Dupa chef, dupa stare?

Va recomand sa va puneti camera, iar eu folosesc Mio de multi ani. Gasiti o varietate la eMAG si din ce am testat sunt cele mai bine facute. Poate nu cele mai ieftine, dar aveti garantia ca filmeaza si vara si iarna, nu au probleme cu temperatura si pot functiona non-stop.

Va mai las si alte filmari cu intamplarile mele din trafic, ca sa va distrati: