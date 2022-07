Review laptop ASUS ROG Zephyrus M16 GU603Z

Pentru fanii gaming-ului care vor un device puternice, aratos, elegant si neaparat portabil, ASUS ofera o varianta foarte interesanta de ROG Zephyrus, numai buna pentru gaming in deplasare. Modelul se numeste GU603Z si ofera numeroase beneficii pentru gameri, dar este si un laptop aratos ce poate fi integrat fara problema intr-o sala de sedinte.

Poate cele mai bune laptop-uri de gaming din cate am testat pana acum si din cate am vazut disponibile in Romania, sunt clar cele de la ASUS. Tot timpul au integrat tehnologii de ultima ora, au venit cu design fresh si nu au dat chix la fel de des precum alte modele.

Zephyrus M16 este dotat cu tot ce este mai bun in prezent. Are un ecran in format 16:10 cu spectru de culoare DCI-P3 100% si o luminozitate de 500nits, ideal pentru a fi folosit chiar si pe o terasa in bataia soarelui. Plus ca are un strat protector mat si nici amprentele nu se vad pe ecran.

In plus, stie HDR si Dolby Vision, iar format patratos mi se pare mult mai bun in gaming decat cel 16:9. Este doar parerea mea. Plus ca este si mai compact. Rezolutia este QHD si are o rata de refresh de 165Hz cu Adaptive Sync.

Este oferit cu 6 difuzoare cu tehnologie Dual Force Cancelling Woofers si da, se aud foarte bine in special in gaming. Efectele speciale sunt redate clar, puternic, iar filmele sau muzica suna exceptional daca va jucati putin cu un egalizator. Si recomand sa faceti asta.

Ofera incarcare rapida de 50% in 30 de minute, prin USB C cu suport la 100W si inclusiv DisplayPort. Stie Wi-FI 6E pe banda de 6GHz, are o racire cu metal lichid pentru a putea raci eficient o bestie de procesor, memorii DDR5 la 4800MHz si PCIe 4.0 pentru SSD-uri ultra rapide.

Asa arata pe scurt specificatiile. Dar ce nu am mentionat sunt placa video RTX 3070Ti si procesorul i9-12900H. Mai are 2TB de stocare pe SSD, 32GB RAM format din 16+16GB.

Design-ul laptop-ului m-a lasat cu gura cascata. Plasticul nu este unul oarecare, iar de top este putin spus. Are o strat de material semi-cauciucat, foarte aderent si moale in acelasi timp la atingere. Seamana cu catifeaua, dar este un plastic pana la urma. Toata partea cu care iei contact se simte placut la atingere. Sigur in momentele in care iti vor transpira mainile nu o sa simti ca iti aluneca mana pe laptop.

Trackpad-ul este unul extrem de precis, placut de utilizat si de dimensiuni generoase. Nici o problema cu el. In schimb tastatura are o pozitionare putin atipica, usor spre dreapta, iar degetele nu pica unde ar trebui. Trebuie sa te obisnuiesti putin cu ea pentru ca pur si simplu este data cu fix o tasta in partea dreapta.

Este placuta la scris dar si la gaming, oferind un confort placut si o silentiozitate buna. Feedback-ul oferit este bun, normal pentru un laptop, dar am vazut tastaturi si mai buna, recunosc.

Pe partea de conectica ofera pe partea dreapta un port microSD, un USB 2.0 si cam atat. Pe stanga este grosul: mufa alimentare standard, HDMI, port LAN, USB 3.0, 2x USB C dintre care unul este pentru DisplayPort si incarcare iar altul doar pentru incarcare. Deci avem USB C pentru toate nevoile si asa imi place sa vad. Sunt convins ca puteau renunta si la mufa de alimnetare clasica si sa treaca complet pe USB C.

Performantele sunt foarte bune. In primul rand ca avem un SSD care ofera 7084MB/s la citire si 5116MB/s la scriere. Printre cele mai rapide SSD-uri avute la test pana acum.

Procesorul i9-12900H este un cuptor cu lemne, dar ofera in Cinebech R20 un scor foarte bun de peste 6000 de puncte. Procesorul este ideal pentru editare video in DaVinci, reusind sa ma surprinda la randarea unui clip video de 30 de min. L-am scos in 5 minute in rezolutie 4K.

Temperaturile nu sunt cele mai mici, iar ASUS incearca sa tina stabil procesorul print tot felul de artificii. Sistemul de racire este unul avansat cu metal lichid, si totusi temperaturile in idle si full load arata cam asa:

Avand un TDP de 45W, ajunge sa traga 65W, cam cat unul de desktop de la AMD de aceeasi putere. Nu stiu ce sa zic, de bine sau de rau. Apreciez doar simplul fapt ca ASUS a oferit un sistem de racire puternic, silentios pentru cat este in stare sa faca. Cu Intel nu te joci.

Performantele in gaming le stiti. Am testat placa video de zeci de ori pe alte laptop-uri si nu mai refac testele. Nu are sens. Cautati review-urile anterioare si o sa vedeti, procesorul nu conteaza mai deloc in gaming, mai ales la acest nivel. Placa video face diferenta, iar RTX 3070Ti este un cal de povara folosit de toti producatorii si cred ca este cea mai utilizata placa video.

Despre autonomie nu cred ca putem discuta. In primul rand ca un laptop de gaming nu este facut sa ofere asa ceva, iar daca ofera sunt doar cateva minute sau maxim o ora-doua ore. Asadar…cablu in permanenta cand va jucati si daca aveti ceva de facut in mediul office puteti sa va luati ca reper o ora de functionare.

Acest laptop il gasiti la Altex. Pretul nu vi-l zic aici ca sa nu cadeti de pe scaun. Intrati pe link si vedeti voi cat este.