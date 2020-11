ZTE Axon 20 este un telefon cu camera frontala ascunsa complet in ecran

ZTE Axon este unul dintre primele telefoane (poate chiar primul) care are camera foto frontala ascunsa in ecran. Mai mult decat atat el poate fi deja comandat.

Personal nu cunosc inca nici un alt telefon cu camera ascunsa in display disponibil la vanzare. Axon 20 4G este disponibil in China si are inclusiv un procesor aparte.

Este vorba procesorul Unisoc Tiger T618, un 0cta core cu GPU Mali G52 gandit pentru economie. Este un procesor slabut si pana acum nu am auzit de el. Are 2 nuclee Cortex A75 si 6 nuclee Cortex A55 la 2GHz.

Ecranul este un OLED de 6.92 inch, rezolutie 2460 x 1080 pixeli, 90Hz, Android 10, Bluetooth 5.1, camera foto principala de 64MP + 8MP + 2MP + 2MP si frontala de 32MP. Bateria are 4220mAh si incarcare rapida.