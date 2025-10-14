Producătorii de smartphone-uri din China încep deja să se „inspire” din interfața Liquid Glass dezvoltată de Apple

Deși mare parte din utilizatorii de dispozitive Apple o detestă, interfața Liquid Glass a început să fie sursă de inspirație pentru producătorii smartphone-uri din China, care și-au adaptat software-ul mai rapid ca niciodată. Vivo, de exemplu, a copiat interfața iOS 26 și a transpus-o aproape integral în noul OriginOS 6. Asemănarea este cât se poate de evidentă, producătorul preluând nu doar stilul efectelor de transparență, ci mai toate elementele de design, de la iconițe și până la centrul de control, care a ajuns să fie identic cu cel de pe iOS. Inclusiv ecranul de blocare, cu fonturi alungite și efecte de transparență de „sticlă lichidă”, animațiile, dynamic island-ul și panoul de notificări au fost copiate fără nicio reținere.

Și în caz că vă întrebați, nu, nu e doar un concept, ci un produs software final, gata să fie livrat pe smartphone-uri. OriginOS 6 va sosi din fabrică pe Vivo X300 Pro, Vivo X300 și IQOO 15, iar câteva dintre modelele din generațiile mai vechi ale producătorului, cum ar fi Vivo X Fold și X200, îl vor primi prin actualizări până în luna mai a anului viitor.

Via Techspot