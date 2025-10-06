Borderlands 4 – de la 37FPS la 150FPS cu doar un click folosind tehnologia Multi Frame Generation

Borderlands 4 este un joc plin de acțiune, care împinge la maximum resursele hardware prin grafică complexă și lumi vaste. L-am rulat pe un laptop de gaming din noua generație, MSI Katana 15 HX B14WFK, echipat cu NVIDIA GeForce RTX 5060, și am testat în detaliu noile tehnologii NVIDIA Blackwell AI. Scopul a fost să vedem cât de mult influențează performanța în joc funcțiile precum DLSS 4, Multi Frame Generation și NVIDIA Reflex.

Design și ecran

MSI Katana 15 HX păstrează liniile cunoscute ale seriei, cu un design agresiv, dar echilibrat, inspirat de estetica samurailor. Este un laptop compact, cu greutate optimizată pentru transport, dar suficient de robust pentru sesiuni lungi de gaming. Tastatura iluminată RGB adaugă atmosfera potrivită în timpul jocului, iar ecranul de 15.6 inch QHD redă foarte bine culorile și detaliile.

Echipare hardware

În centrul experienței se află NVIDIA GeForce RTX 5060, prima mențiune obligatorie în orice discuție despre performanță. Această placă video face parte din generația RTX 50 și aduce suport complet pentru DLSS 4 cu Multi Frame Generation, dar și pentru NVIDIA Reflex.

Pe partea de procesare, laptopul este dotat cu un Intel Core i7-14600HX, un CPU puternic, optimizat pentru multitasking și gaming. Configurația este completată de memorie RAM rapidă și un SSD generos, ceea ce asigură timpi de încărcare minimi și fluiditate în orice aplicație.

Performanță și tehnologii NVIDIA

La setări grafice High (din Ultra High) și rezoluție QHD, jocul Borderlands 4 rula în medie la 35 FPS atunci când Multi Frame Generation era dezactivat.

După activarea DLSS 4 cu Multi Frame Generation, performanța a crescut spectaculos:

DLSS Ultra Performance : 172 FPS – creștere de +391%

: 172 FPS – creștere de +391% DLSS Performance : 148 FPS – creștere de +323% față de 35 FPS

: 148 FPS – creștere de +323% față de 35 FPS DLSS Balanced : 96 FPS – creștere de +174%

: 96 FPS – creștere de +174% DLSS Quality : 72 FPS – creștere de +106%

: 72 FPS – creștere de +106% Full Resolution (fără upscaling): 48 FPS – creștere de +37%

Aceste rezultate arată clar cât de mult contează tehnologiile NVIDIA Blackwell AI în experiența de gaming. Multi Frame Generation poate introduce până la trei cadre AI între cadrele randate nativ, ceea ce aduce un plus semnificativ de fluiditate, fără ca latența să devină o problemă.

Aici intervine NVIDIA Reflex, care reduce întârzierea de input. Cu modul Reflex Boost activat, am avut un timp de răspuns excelent, menținut constant, chiar și atunci când FPS-ul depășea de câteva ori valoarea nativă.

DLSS (Deep Learning Super Sampling)

DLSS este o tehnologie NVIDIA care folosește inteligența artificială pentru a mări performanța în jocuri fără a sacrifica prea mult calitatea vizuală. Practic, jocul este randat la o rezoluție mai mică decât cea nativă, iar AI-ul „reconstruiește” imaginea pentru a arăta aproape la fel de clar ca rezoluția originală. DLSS 4 aduce un upgrade major față de versiunea anterioară: AI-ul poate prezice și reconstrui cadrele mai rapid și mai precis, ceea ce permite FPS-uri mai mari chiar la setări grafice ridicate.

Multi Frame Generation (MFG)

Aceasta este o extensie a DLSS 4. Ideea este că între cadrele randate „normal” GPU-ul poate genera până la 3 cadre suplimentare folosind AI, astfel încât jocul să pară mult mai fluid.

NVIDIA Reflex

Reflex nu crește FPS-ul, dar rezolvă un alt aspect esențial: latența, adică întârzierea dintre acțiunea ta (mouse, tastatură) și reacția jocului pe ecran. Reflex reduce timpul de răspuns, ceea ce face ca jocul să se simtă mai rapid și mai precis. Modul Reflex Boost menține timpii de răspuns extrem de mici chiar și atunci când MFG generează cadre suplimentare.În practică, Reflex te ajută să simți fiecare mișcare și țintire ca fiind instantanee, fără întârzieri vizibile

Concluzii

MSI Katana 15 HX B14WFK cu NVIDIA GeForce RTX 5060 oferă o experiență excelentă în Borderlands 4 atunci când sunt activate cele mai noi tehnologii NVIDIA. DLSS 4 și Multi Frame Generation transformă complet performanța, oferind creșteri spectaculoase de FPS, în timp ce NVIDIA Reflex menține latența la un nivel minim.

Dacă vrei un laptop pregătit pentru noile titluri și pentru tehnologiile de ultimă generație, Katana 15 cu RTX 5060 este o alegere foarte solidă, combinând un design reușit cu performanță de top și suport pentru cele mai noi funcții GeForce.

Mai multe detalii despre laptopul MSI Katana 15 HX, aici: https://msi.gm/SB923795