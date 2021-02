BenQ TH685 HDR Review – proiector pentru multimedia si casual gaming

BenQ TH685 a fost lansat drept un proiector dedicat gamerilor incat promitea un input lag foarte mic si o rata de refresh de 120hz, astfel si cei mai pretentiosi gameri sa se poata bucura de o experienta unica pe peretele imens al sufrageriei sau al camerei de gaming. Haideti sa vedem daca a reusit.

Specificatii tehnice

Proiectorul foloseste o tehnologie de proiectie proprietara, intitulata DLP cu o rezolutie 1080p, adica 1920×1080, iar luminozitatea maxima de 3500 lumeni. Rezolutia maxima pe care o accepta ca input este 4K cu HDR, ceea ce se traduce printr-o imagine de output de 1080p cu HDR. Pentru ca aceasta sa functioneze veti avea nevoie de un cablu HDMI 2.0. Eu l-am primit in pachet dar cum era desigilat cred ca fusese adaugat. Aspectul predefinit este de 16:9, dar din meniul proiectorului se pot alege mai toate tipurile de aspect ratio cunoscute si folosite des.

Pentru audio avem un singur difuzor de 5W care suna surprinzator de bine. Pe partea de conectivitate avem 2 porturi HDMI (HDCP2.2) , un port UDB tip A, un port RS232, un port PC D-SUB si un port VGA. Pentru audio avem atat un port IN cat si unul OUT.

Varianta pe care am testat-o eu este fara Android TV. In Romania l-am gasit la AVStore la pretul de 3800RON, iar pe Amazon pretul acestuia este de 745$ pentru varianta non-Android, respectiv 850$ pentru varianta cu Android.

Pentru calitatea pozelor imi cer iertare de acum, dar asa stie un S10+ sa faca poze cu Night Mode.

Experienta in utilizare

Fiind un proiector de gaming, primul lucru pe care am vrut sa-l fac a fost bineinteles sa ma joc. Am asezat proiectorul frumos pe birou si l-am orientat cu fata spre perete, l-am conectat la PC si am ales modul gaming. Este usor de configurat, iar cateva minute mai tarziu eram in Forza Horizon. Dupa o singura cursa mi-am dat seama ca input lag-ul este prea mare pentru a ma putea juca linistit. Nu m-am oprit aici insa si am incercat Doom Eternal – un titlu care necesita un timp de raspuns foarte bun pentru a putea tine pasul cu actiunea nebuna. Nu l-am putut juca datorita input lag-ului. Acum recunosc ca asteptarile mele erau imense si ma asteptam sa fie la fel de fluid ca pe un monitor de 144Hz. Mi-am coborat asteptarile si m-am mutat spre niste titluri mai casual – Firewatch si Cloudpunk. Acestea au putut fi jucate, dar lag-ul nu a disparut complet.

Deoarece nu am dispozitivele necesare pentru a-i testa input lag-ul, va las aici un link spre un articol de la WASD dedicat input lag-ului. In specificatii input lag-ul la 120hz este de 8.3ms. Testele si experienta insa il contrazic. Ramane o alegere buna pentru gaming-ul casual si pentru jocuri simple sau cinematice, unde timpul de reactie nu conteaza foarte mult. Se poate folosi cu o consola sau PC lejer in experiente single-player mai linistite. Daca va bazati pe faptul ca ar inlocui total un monitor de gaming….nu este cazul.

Folosit in regim multimedia, chiar si ca ecran secundar, nu vei intampina nici o problema. Culorile sunt foarte bune si am observat acest aspect si in cazul filmelor. Dupa cum ii spune si fisa tehnica, accepta un input maxim la rezolutia 4K, iar acesta o scaleaza singur la 1080p, oferind o imagine foarte clara si buna. Faptul ca este compatibil cu tehnologia HDR10 il ajuta in scenele intunecate in special.

Adevarul e ca am sfarsit prin a ma uita mai mult pe perete la continut decat la monitor, televizor sau telefon. Nu e ca si cum am in fiecare zi un ecran de peste 1 metru la cheremul meu sa-l folosesc dupa cum vrea inima.

Concluzii

In ciuda neajunsurilor pe partea de gaming, BenQ TH685 ramane un proiector bun la un pret de aproape 4000 de lei. Imaginea este foarte buna, gaming-ul este practicabil pana la un anumit nivel si in plus este chiar mai ieftin decat unele televizoare 4K de peste 1 metru. Eu unul ii vad o utilizare intensa pe partea de filme artistice si chiar mi-ar placea sa urmaresc Godzilla vs. Kong cu ajutorul sau.