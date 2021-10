Mai merită să cumperi un flagship? Studiu de caz: OnePlus Nord 2 5G

Zilele trecute mă uitam peste ce bani am pus de-o parte pentru iarnă (că tot cresc prețurile la toate) și mi-am adus aminte că prin mai începusem să strâng bani și pentru un smartphone nou.

Procedura este simplă din punct de vedere financiar: setezi un buget de economii la care vrei să ajungi, îl împarți la numărul de luni pe care ești dispus să economisești, și afli ce sumă pui de-o parte după fiecare leafă.

Cum OnePlus 6 al meu împlinea trei ani în mai, mă gândeam tot mai serios la un upgrade. Și asta nu pentru că telefonul nu se comporta ok, chiar dacă i-am schimbat bateria de două ori, dar partea asta de blogging presupune să faci poze la toate produsele testate. Iar cum o cameră foto era o investiție nesănătoasă (nu lucrăm la un asemenea nivel încât să fie nevoie de așa ceva, iar personal nu aș folosi-o prin concedii), am ales un nou telefon.

Iar pentru că nu fac investiții dese la acest capitol și sunt utilizator de Android de prin 2012, prima dată m-am uitat prin ograda lui Google. Am exclus din start modele Xiaomi, din cauza incompatibilității mele cu interfața MIUI, sau alte branduri exotice. De asemenea, oricât de ”apetisante” ar fi fost ofertele, nici nu am vrut să aud de Huawei.

Ținând cont că aveam nevoie de un telefon cu cameră bună, opțiunile erau Samsung (aici aveam mai multe modele pe listă), OnePlus 9 sau 9 PRO sau să aștept viitorul Pixel 6.

Pentru că am adăugat la lista de motive și suport software pe termen lung (am obiceiul să nu schimb des mașinile sau telefoanele), m-am uitat spre ”mărul otrăvit”, după cum spune o cunoștință. Asta deși nu m-am prea înțeles cu iOS! Așa că am studiat cam ce poate oferi și ce prețuri vor avea viitoarele modele iPhone 13 pe la noi. Așa că m-am decis să îmi iau un 13 Pro Max, cam cum plănuiește colegul Gabriel.

Toate bune și frumoase, m-am pus și pe strâns banii, am plecat prin concediu, m-am întors, am mai făcut un city-break prin capitală și… m-am trezit să caut ceva poze prin telefon. Așa că am putut trece prin toate și am observat că îmi place cum se descurcă OnePlus Nord 2 5G, chiar dacă nu se ridică la standardele celorlate telefoane la care mă gândeam.

Apoi am șezut strâmb și am judecat drept și mi-am dat seama că anual, testez un telefon pe lună, sau chiar mai mult. Și la toate review-urile folosesc smartphone-ul cu SIM-ul personal, deci devine telefonul principal al meu. Și atunci, dacă pun în balanță toate acestea, merită să dau peste 1000 de euro pentru un telefon pe care îl voi folosi fragmentat, mai degrabă ca și cameră foto? Unde mai pui că și Nord 2 are încărcare rapidă, deci cât iei cina sau faci un duș, îl ai încărcat complet.

Ei bine, ca să nu o mai lungesc, m-am decis să accept că OnePlus Nord 2 5G nu face pozele ideale, dar se descurcă destul de bine pentru a-l ține mai mult timp. Așa că voi folosi economiile respective pentru plata utilităților, pentru chestii neprevăzute, sau, cine știe, mă lovește strechea și iau un iPhone 13 Pro Max, dacă găsesc ceea ce unii ar numi ”castană”.

Dacă mai iau în considerare și suportul software promis de OnePlus, precum și faptul că telefonul va beneficia de versiune Beta a OxygenOS 12, sunt deja destule motive.

Și, pentru a vă convinge, las mai jos link către câteva poze și filmulețe făcute cu acest model.

Album Google Photos

Deși nu este un sondaj clasic, cu butoane de vot, vă invit la final să vă spuneți propria părere despre subiect – mai merită, din punctul vostru de vedere, achiziția unui flagship, sau nu?