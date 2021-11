Black Friday 2021: Reduceri și la Alien Surface

Black Friday 2021 e tot mai aproape, iar companiile își fac anunțate ofertele de ultim moment.

Despre Alien Surface am mai scris aici. Am explicat cum am ajuns la ei și de ce am ales foliile lor. Așa că vă anunț că am primit și de la ei informare cu privire la evenimentul de Black Friday.

Astfel, acesta va avea loc mâine, odată cu cel al eMAG, Deși nu au fost publicate noile prețuri, am aflat că discounturile vor fi destul de generoase. În funcție de tipul de produs, acestea vor ajunge la 35% sau 40% din prețul actual.