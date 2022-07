Casti gaming SPC Gear Viro Plus Review

Viro Plus sunt solutia de gaming headset propusa de SPC Gear pentru cei care cauta o pereche de casti overhead cu cablu.

Acestea le-am folosit la pachet cu tastatura GK650K oferita in teste tot de ei si despre care deja v-am vorbit aici.

Castile sunt in totalitate negre, cu insertii sublime ale logo-ului companiei pe bentita si cu un design minimalist. Simplitatea le da un ton aerisit, elegant si le face compatibile cu o serie de tinute in cazul in care doriti sa le folositi si in mediul outdoor si nu doar pentru sesiunile de gaming.

Rama este de metal, iar bentita pentru confort este realizata in interior cu spuma si imbracata intr-o piele moale. Cantaresc 307gr, iar bentita se aseaza confortabil pe cap. Pernitele de urechi cu spuma de memorie imbracate de asemenea din piele moale ermetizeaza urechile, limitand astfel scaderea sunetului redat si elimina zgomotul de fond nedorit.

Atat microfonul cat si cablul sunt detasabile. Pachetul care insoteste castile este bogat: o placa de sunet USB 7.1, un adaptor de 20cm si doua cabluri USB cu controale, unul de 120cm si unul de 270cm. O mare surpriza este perechea unor pernite de urechi aditionale la pachet. In majoritatea cazurilor pernitele uzate sunt motivul pentru care castile sunt inlocuite. Cele prezente in pachet sunt imbracate intr-un material textil respirabil si nu in piele moale. Daca sunteti mai degraba fanii unor perinite textile, le puteti schimba chiar de la prima utilizare.

Placa de sunet USB 7.1 poate fi configurata cu ajutorul software-ului proprietar. Cu ajutorul acestuia puteti regla intervale de frecventa si sa salvati setarile. Predefinit vine cu modurile Music si FPS, iar pentru variantele personalizate sunt disponibile 2 sloturi. Modul Virtual 7.1 se activeaza din aplicatie si chiar face diferenta. In plus, puteti opta pentru modurile rotative, care va crea o experienta interesanta. Eu recomand sa-i dati o incercare pentru muzica. Veti avea impresia ca sunetul da ture in jurul scaunului. Se pot face ajustari manuale si aici. Mi-ar fi placut sa fie putin mai complexa aplicatia si sa dea mai multe detalii astfel incat cineva care o foloseste pentru prima oara sa inteleaga exact ce impact au setarile pe care le face.

Difuzoarele sunt de 35mm si au o impedanta de 32Ohm cu o frecventa de raspuns intre 20 si 20000Hz.

Fiind un pasionat de genul FPS, le-am pus la lucru in Doom Eternal, Metro Exodus, Call of Duty Warzone si i le-am imprumutat lui fratemiu pentru cateva meciuri de PubG si CS:GO. In timp ce Doom Eternal iti macina creierii si ochi cu actiune non-stop, Metro Exodus te absoarbe in atmosfera lina care te lasa sa faci totul in ritmul tau fara a te grabi, iar in Call of Duty Warzone m-au umilit copii de 12 ani. Sunetul produs de casti a fost direct la tinta: fidel si cu directie. Mi-a fost usor sa identific rapid directia din care provine si sa diferentiez nivelurile de zgomot aproape-departe. As fi vrut sa incerc si Hellblade: Senua’s Sacrifice dar am ramas in criza de timp.

Pe partea de muzica, podcasturi si meeting-uri castile au functionat la nivelul asteptarilor. Pentru muzica am pastrat modul Virtual 7.1 mereu activ, care a adaugat stropul necesar pentru o experienta excelenta pentru cineva amator. Vocile se aud clar iar interlocutorul este usor de identificat. Calitatea sunetului transmis prin microfon a fost de asemenea apreciata de interlocutori.

Concluzii

Viro Plus sunt niste casti de gaming overhead reusite. Vin la pachet insotite cu absolut tot ce ai nevoie, au o constructie de calitate premium, produc un sunet foarte placut si au un pret competitiv. Le puteti cumpara de aici.