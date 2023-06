Din categoria RECOMANDAM – memorii RAM ADATA XGP DDR5 la 6000MHz

O sa tot vedeti produse din seria RECOMANDAM, atunci cand noi suntem multumiti de produs, il folosim sau l-am folosit si a fost totul in regula. In cazul de fata, folosesc de peste 4 ani memorii RAM XPG, iar acum am facut un mic upgrade.

Anul trecut cand am facut trecerea de la AMD la Intel dupa 20 de ani, am facut upgrade si la memorii. Am trecut de la DDR4 la DDR5, dar nu am schimbat producatorul si modelul. ADATA XPG mi-a fost alaturi la bine si la rau si nu am avut nici un motiv sa fac trecerea catre alt producator.

Asadar, zilele trecute am facut un upgrade la placa de baza si am decis sa mai cumpar inca un kit de memorii ca sa am in total 64GB. Nu ca as avea eu neaparat nevoie de 64GB, dar ramaneau doua sloturi libere si arata foarte urat calculatorul. Nu, nu sunt arogant, dar efectiv imi statea pe creier si vedeam prin sticla carcasei acel spatiu gol si urat.

Memoriile arata ca orice alte memorii XPG, cu un radiator negru care arata bine in orice carcasa inchisa la culoare. Iluminea RGB din radiator mi se pare ca arata foarte bine si poate fi sincronziata printr-un soft cu celelalte luminite din sistem. Eu nu am vrut asta, dar daca voi vreti aveti softul placii de baza care va ajuta.

Asadar, memoriile sunt un kit dual channel de 32GB format din 16GB + 16GB la 6000MHz si CL30. Merg la 1.35V si au timing 30-40-40. Mai gasiti si versiuni la 5200MHz mai ieftine.

Ele pot functiona pana la 84 de grade Celsius si masoara 40mm fiecare inaltime, deci se vor putea instala sub orice sistem de racire corect.

Memoriile folosite provin de la Hynix si sunt modelul H5CG48MWB, au un PMIC integrat specific DDR5 si daca sunteti fan OC aveti o oarecare flexibilitate.

Memoriile ADATA XPG DDR5 le gasiti la PC Garage, cu sau fara iluminare. Fix setul meu este acesta.