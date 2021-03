Omnia a realizat un clasament cu cele mai vandute telefoane din 2020. Astfel, clasamentul este dominat de Apple, Samsung si Redmi, in top neintrand nume populare precum Huawei, LG, Sony, Nokia sau OnePlus.

Clasamentul pe 2020 arata astfel:

iPhone 11 – 64,8 milioane iPhone SE (2020) – 24,2 milioane iPhone 12 – 23,3 milioane Galaxy A51 – 23,2 milioane Galaxy A21s – 19,4 milioane Galaxy A01 – 16,9 milioane iPhone 12 Pro Max – 16,8 milioane Galaxy A11 – 15,3 milioane Redmi Note 9 Pro – 15 milioane iPhone 12 Mini – 14,5 milioane

Ca in fiecare an, Apple domina clasamentul cu toate telefoanele lansate in ultimul an. Totusi, ma asteptam sa vad si seria Galaxy S acolo. La fel, ma asteptam sa vad modele despre care se vorbeste mult in mediul online precum OnePlus sau chiar telefoane de la Huawei. Surpriza…

Totusi, cei care blamat SE-ul sunt probabil socati de vanzarile foarte mari. Eu v-am zis ca o sa se vanda ca painea calda.