Cum îți îmbunătățesc DLSS, Reflex și Ray Tracing jocurile și de ce sunt deja tehnologiile viitorului

În ultimii ani, industria jocurilor video a trecut printr-o transformare majoră datorită progreselor tehnologice. Dacă în trecut accentul era pus mai ales pe creșterea rezoluției și pe creșterea numărului de cadre pe secundă, acum accentul se mută către experiențe cât mai realiste și fluide. Trei tehnologii dezvoltate de NVIDIA (DLSS, Reflex și Ray Tracing) schimbă modul în care arată și se simt jocurile, stabilind deja standardele pentru viitorul gamingului.

Primii pași către această revoluție tehnologică au fost făcuți în 2018, odată cu lansarea plăcilor grafice NVIDIA GEFORCE RTX seria 20 (Turing). Acestea au adus pentru prima dată nuclee RT dedicate pentru randarea prin Ray Tracing și nuclee Tensor pentru procesare bazată pe AI, permițând apariția versiunii inițiale de DLSS 1.0. Deși începutul a fost modest, tehnologiile s-au maturizat rapid: în 2020, odată cu seria RTX 30 (Ampere), a apărut DLSS 2.0, mult mai performant și mai clar, iar Ray Tracing a devenit mai accesibil. Evoluția a continuat în 2022, când generația RTX 40 (Ada Lovelace) a introdus DLSS 3, care poate genera cadre suplimentare cu ajutorul AI, ducând performanța la un nou nivel. Astfel, ceea ce părea un experiment în urmă cu câțiva ani a devenit acum o componentă esențială a jocurilor moderne. Suntem pe final de 2025 și pe piața se află seria RTX 50 (Blackwell), care integrează a 5-a generatie de nuclee Tensor, un procesor de AI dedicat, mai multe nuclee de ray tracing din generatia a 4-a, un DLSS 4.0 mai bun cu Multi Frame Generation, dar și alte tehnologii. Cum e acum?

DLSS – Inteligența artificială care aduce performanță

DLSS (Deep Learning Super Sampling) este una dintre cele mai importante inovații aduse în ultimul deceniu. Practic, jocul este randat la o rezoluție mai mică, iar apoi o rețea neurală antrenată cu AI reconstruiește imaginea la o rezoluție mai mare, păstrând detaliile vizuale și adesea chiar îmbunătățindu-le.

Rezultatul este spectaculos: performanță crescută, mai multe FPS-uri și posibilitatea de a juca titluri moderne cu grafică intensă chiar și pe plăci video care, altfel, ar fi avut dificultăți. Jocuri precum Cyberpunk 2077, Control sau Alan Wake 2 arată impecabil cu DLSS activat și rulează mult mai fluent.

Reflex – timpi de reacție mai buni

Dacă DLSS îți aduce mai multe cadre pe secundă, NVIDIA Reflex se concentrează pe timpii de reacție. În gaming, nu doar numărul de FPS-uri contează, ci și cât de repede ajunge comanda ta de la mouse sau tastatură pe ecran.

Reflex reduce latența sistemului, ceea ce înseamnă că acțiunile jucătorului se reflectă aproape instant în joc. Diferența este uriașă mai ales în titlurile competitive precum Valorant, CS2 sau Fortnite, unde o fracțiune de secundă este decisivă.

Ray Tracing – realism vizual la cel mai înalt nivel

Ray Tracing este tehnologia care schimbă radical aspectul grafic al jocurilor. În locul metodelor tradiționale de randare, Ray Tracing simulează modul real în care lumina se reflectă, se refractă și interacționează cu obiectele dintr-o scenă.

Reflexiile din geamuri și apă, umbrele realiste și iluminarea globală aduc jocurile la un nivel vizual comparabil cu filmele de animație. Dezavantajul este că Ray Tracing necesită foarte multă putere de procesare, iar aici intervine din nou DLSS, care compensează prin optimizare și AI.

Puterea celor trei împreună

Ceea ce face aceste tehnologii speciale este modul în care se completează una pe alta. DLSS oferă performanța necesară pentru a menține un număr ridicat de cadre, Ray Tracing aduce realismul vizual, iar Reflex asigură timpi de reacție minimi. Împreună, transformă radical experiența de gaming: jocurile arată mai bine, rulează mai fluent și se simt mult mai responsive.

M-am convins de toate acestea în timp, chiar de când au aparut primele plăci din seria RTX20. Cu seria RTX30 chiar m-am bucurat de tehnologii la mine acasă căci am deținut o placă video RTX 3070 de care am fost foarte mulțumit.

Acum am avut la dispozitie un sistem de la PC Garage echipat cu placa video NVIDIA GEFORCE RTX 5070 Ti. Este vorba de sistemul PC Garage DRAGON Epic Powered by GIGABYTE pe care am rulat câteva jocuri care mie îmi sunt dragi și care scot in evidenta foarte bine noile tehnologii.

Sistemul, din varii motive, mi-a rămas la suflet. Mi-a plăcut tare mult cum a fost asamblat, iar iluminarea a fost top. Mi-a plăcut și carcasa cu butoanele integrate pe lateral/jos ca să ai acces mai ușor direct de la birou.

Sistemul este format din:

Placă video NVIDIA GEFORCE RTX 5070 Ti

Procesor AMD Ryzen 7 7800X3D

Placă de bază GIGABYTE B850 GAMING WIFI6

32GB RAM DDR5 5200MHz

2TB SSD Lexar NQ790

Carcasă Alphagear Dervish Mark 1 Black ARGB

Sursă GIGABYTE UD850GM-PG5

Cooler custom ALPHAGEAR WaterChill UMBRA 360

E făcut foarte mișto, iar răcirea e una peste așteptări, silențioasă și în primul rând arătoasă. Ventilatoarele sunt ceva aparte, iar carcasa este bine gândită și deși nu este foarte mare la prima vedere, are suficient spațiu pentru cabluri încât în prim-plan să vezi doar ce trebuie să vezi.

Revenind, exemple sunt destule, dar eu m-am jucat recent DOOM Eternal care se bucură de un real success folosind DLSS-ul si Super Resolution. Pe o rezolutie 2K, jocul rulează cu aproximativ 150FPS cu toate detaliile grafice pe Ultra, insa cu DLSS activat FPS-ul ajunge constant la o valoare de 400FPS și se mentine acolo, calitatea grafică nefiind afectată.

Un alt exemplu este Indiana Jones, un joc cu o grafică foarte bună si cu o poveste interesantă care te ține mereu în priză. Pe lângă DLSS, care duce performanța de la 140FPS la 250FPS cât ai clipi, integrează și o tehnologie nouă, NVIDIA RTX Hair, care se ocupă integral de randarea firelor de păr, o funcție întâlnită pe seria RTX 50. Întradevar, diferentele sunt vizibile și performanța nu este afectată. Nu este prima dată când NVIDIA încearcă asta, căci dacă mai țineți minte mai aveau o tehnologie similară mai demult, dar RTX Hair functionează complet diferit.

Cyberpunk 2077 (și Indiana Jones) este un alt titlu popular care se bucură de efectele Path Tracing (adica Full Ray Tracing), fiind unul dintre jocurile cele mai apreciate pentru iluminarea impecabilă.

În jocuri precum CS 2, Reflex își arată adevarata putere, oferind o latență cu până la 20ms mai mică. Este o diferență poate mica, dar sesizabilă care face diferența la nivel competitiv. De asemenea, Valorant este un alt titlu popular unde latenta conteaza, iar Reflex intervine și scade 15-20ms.

Concluzie

DLSS, Reflex și Ray Tracing nu mai sunt doar promisiuni pentru viitor. Ele fac deja parte din prezentul gamingului. Din ce în ce mai multe titluri adoptă aceste tehnologii, iar jucătorii s-au obișnuit să le considere esențiale pentru o experiență completă. Dacă în urmă cu câțiva ani 60 FPS păreau suficienți, acum gamerii cer 120 sau chiar 240 FPS, grafică la nivel foarte realist si raspuns instantaneu.