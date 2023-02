Chipsetul Exynos 2400 se afla in dezvoltare

Conform Ice Universe, acesta este un deca-core si se va lansa anul viitor.

Saptamana trecuta Samsung a lansat oficial trio-ul Galaxy S23 si spre bucuria tuturor chipsetul Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 este folosit de la mic la mare pe toate pietele.

Anul viitor insa chipset-ul produs in-house ar putea reveni in forma lui Exynos 2400. Acesta va avea 10 nuclee cu urmatoarea arhitectura: 1x Cortex-X4 + 2x Cortex-A720 + 3x Cortex-A720 + 4x Cortex-520.

Desi sunt unul dintre principalii hateri┬ácand vine vorba de Exynos, modelele gasite in Galaxy S6 – S10 au dovedit ca Samsung poate face chipseturi performante. Modelele mai recente folosite in S21 Ultra si S22 Ultra in special s-au dovedit a fi sub alternativele Qualcomm.

Sa speram ca anul de respiro de care a beneficiat Exynos sa il aduca din nou intr-o lumina buna.

