Cine sunt cei mai mari producatori de semiconductoare din lume? Samsung este pe locul 1

V-ati intrebat cine sunt cei mai mari producatori de semiconductoare din lume in 2022? Piata se schimba si eu inca traiam cu impresia ca suntem in 2010. Topul arata impresionant si vedem niste aranjamente interesante in top.

Samsung este cel mai mare producator de cipuri din lume. Si-a crescut veniturile cu 30.5% in 2021. Acestia produc cipuri pentru mai toate segmentele din piata, acoperind zone interesante din IoT, cipuri low-power, cipuri pentru telefoane, cipuri pentru memorii RAM etc.

Samsung a raportat venituri totale de 81.3 miliarde de dolari doar din aceasta activitate, fiind astfel in clasament pe primul loc. Va dati seama ce mare este compania asta? A intrecut Intel, Hynix, Micron, Nvidia si multi altii.

Puteti vedea veniturile la fiecare companie in parte si cu cat sunt pe plus sau pe minus in comparatie cu anul trecut.