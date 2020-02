Citroen Ami electric: o mica masina care poate costa chiar si 20 euro/luna

Citroen a anuntat zilele acestea pe Ami, o mica masina electrica de oras, de doua persoane, care ar putea reprezenta viitorul mobilitatii urbane.

Citroen Ami are doua locuri, baterie de 5.5 kWh, viteza maxima de 45 Km/h si o autonomie de pana la 70 Km/h. Bateria se va putea incarca in 3.5 ore direct de la o priza conventionala de 220V.

In unele tari Ami va putea fi condus chiar si fara permis (asta nu e neaparat un lucru bun) iar precomenzile vor incepe in 30 martie in Franta, urmand ca ulterior sa porneasca si in Spania, Germania, Belgia si Portugalia. Primele livrari se vor face in iunie.

Pretul? 6900 Euro (fara vreo reducere), 20 Euro/luna cu avans 2600 Euro sau 0.26 Euro/minut prin aplicatia Free2Move. Aceste preturi sunt valabile in Franta, dar ma astept ca ele sa fie asemanatoare si in restul Europei.

Daca doriti sa vedeti cateva detalii tehnice si comparatia cu alte doua modele asemanatoare, mergeti la finalul articolului de pe Electromobilitate. Alte masini electrice micute, de oras, sunt si Renault Twingo, Dacia Electric sau „fratia” VW uWP, Skoda Citigo, Seat Mii.