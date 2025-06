În ciuda restricțiilor impuse de SUA, chinezii reușesc să cumpere în continuare GPU-uri NVIDIA H100 pentru inteligența artificială

Rela╚Ťiile tensionate dintre Statele Unite ╚Öi China au dus ├«n 2022 la introducerea unor restric╚Ťii de export extrem de dure pentru GPU-uri ╚Öi alte electronice de ├«nalt─â performan╚Ť─â. ├Äns─â, ├«n ciuda acestor restric╚Ťii, companiile din China reu╚Öesc s─â achizi╚Ťioneze ├«n continuare GPU-uri pentru inteligen╚Ťa artificial─â ╚Öi datacentere, cel mai probabil prin intermediul unor companii intermediare din sud-estul asiei. ├Än mod oficial, atunci c├ónd este exportat din SUA, hardware-ul are ca destina╚Ťie final─â o alt─â ╚Ťar─â din Asia, ├«ns─â cum reglement─ârile ╚Öi controalele vamale sunt mult mai relaxate ├«n ╚Ť─ârile aflate ├«n curs de dezvoltare, intermediarii, controla╚Ťi de companii sau chiar de autorit─â╚Ťile din China, pot exporta f─âr─â probleme componentele. Conform unor surse anonime citate de Reuters, DeepSeek a reu╚Öit astfel s─â fenteze sanc╚Ťiunile ╚Öi s─â achi╚Ťioneze p├ón─â acum mii de unit─â╚Ťi NVIDIA H100.

According to anonymous sources cited by Reuters, DeepSeek managed to obtain H100 chips even after the U.S. banned Nvidia from selling them to China. However, the number of chips it acquired is said to be far fewer than the 50,000 units claimed by the CEO of another AI startup inÔÇŽ pic.twitter.com/LvOrDTNQfK

