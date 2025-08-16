Cometa 3I/ATLAS ar putea fi mai veche decât Soarele

Astronomii au descoperit un obiect cosmic cu totul remarcabil: cometa interstelară 3I/ATLAS, care ar putea avea o vârstă de peste 7,5 miliarde de ani – cu aproximativ 2 miliarde de ani mai mult decât sistemul nostru solar.

Este doar al treilea obiect interstelar identificat până acum, după ‘Oumuamua (2017) și Borisov (2019), și primul care pare să provină dintr-o regiune complet diferită a galaxiei: discul gros al Căii Lactee, populat de stele antice.

Descoperirea a fost făcută pe 1 iulie 2025 de telescopul ATLAS din Chile, iar analiza traiectoriei cometei sugerează că aceasta nu este legată gravitațional de Soare, ci doar îl traversează în drumul său prin galaxie. Cercetătorii au folosit modelul Ōtautahi–Oxford pentru a simula originea sa, iar rezultatele indică o probabilitate de două treimi ca 3I/ATLAS să fie mai veche decât sistemul solar.

Cometa este bogată în gheață de apă și deja prezintă activitate: gazele și praful eliberate de suprafața sa formează o coamă luminoasă și o coadă spectaculoasă. Aceste semne de activitate, observate de telescoape precum Gemini North și Hubble, sugerează că 3I/ATLAS ar putea fi mai mare și mai strălucitoare decât vizitatorii interstelari anteriori.

Importanța acestei comete depășește simpla curiozitate astronomică. Ea oferă o oportunitate unică de a studia condițiile dintr-o zonă a galaxiei pe care nu am explorat-o direct până acum. Compoziția sa – gheață, molecule organice, silicate și minerale carbonice – ar putea dezvălui detalii despre formarea stelelor și planetelor în alte sisteme solare.

În plus, apariția cometei coincide cu pregătirile pentru lansarea operațională a Observatorului Vera C. Rubin, care ar putea detecta zeci de astfel de obiecte în următorul deceniu. Dacă 3I/ATLAS este un exemplu tipic, viitorul explorării interstelare se anunță spectaculos.

Pentru pasionații de astronomie, cometa va fi vizibilă cu telescoape amatoare în lunile decembrie 2025 – februarie 2026, oferind o privire rară asupra unui relicvă cosmică dintr-o epocă anterioară formării Soarelui.

