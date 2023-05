Cum se comporta laptop-ul MSI cu NVIDIA GeForce RTX 4070 cu DLSS 3 in Forza Horizon 5 si Cyberpunk 2077

Va ziceam saptamana trecuta ca mi-am luat un laptop de la MSI ca sa-l am de bun si la birou si acasa. Este un laptop destul de performant si urma sa va prezint si niste benchmark-uri si teste cu noua placa video.

Laptop-urile de gaming sunt destul de costisitoare daca vrei performanta, iar cum criza de componente nu a trecut si preturile au ramsa tot mari, este greu sa gasesti ceva cu un raport pret-calitate satisfacator. Nu spun ca ce am eu este ieftin sau scump, insa pentru mine este mai mult decat suficient.

Il folosesc zilnic pentru activitati de birou, rapoarte, documente Excell sau Power Point, mail-uri si alte asemenea. Puterea bruta o folosesc strict in gaming si asta ma intereseaza cel mai mult si sigur si pe voi. Sa fim sinceri, orice laptop mai de doamne ajuta se descurca foarte bine cu pachetul Office, un browser si un mail.

Asadar, am decis sa testez doua jocuri cheie care se preteaza foarte bine pe acest laptop. Spun asta deoarece ambele jocuri dispun de DLSS 3, noua tehnologie de la Nvidia, si sunt jocuri cu o grafica avansata care chinuie placa video destul de mult.

Despre DLSS 3 v-am vorbit in articolul anterior, asadar nu mai reiau ce inseamna si ce face. Aici doar va arat concret performantele. Asadar, in Forza Horion 5, joc care a primit un patch generos care include tehnologiile Nvidia, am obtinut urmatoarele rezultate:

Setari video High, DLSS 2 Quality = 131 FPS

Setari video High, DLSS 3 Quality cu Frame Generation = 140

Setari video High, DLSS 2 Performance = 129 FPS

Setari video High, DLSS 3 Performance cu Frame Generation = 145 FPS

Asadar, dupa cum vedeti, intre DLSS 2 si DLSS 3 sunt cateva diferente de performanta. Mentionez ca rezolutia a fost aceeasi mereu, 2540 x 1440 pixeli. Ce putem observa? Sunt 9 FPS-uri in plus pe DLSS 3 Quality vs DLSS 2 Quality. De asemenea, pe modul Performance avem o diferenta mai notabila de 16 FPS-uri.

Eu nu am vazut nici o diferenta de imagine notabila intre Quality si Performance. Trebuia sa ma uit cu atentie ca sa vad niste pixeli incetosati sau niste margini mai putin bine definite. Dar cine este atent la joc nici nu va observa.

Si acum sa va arat si in Cyberpunk 2077.

Setari High, fara Ray Tracing, fara DLSS = 89 FPS

Setari High, fara Ray Tracing, DLSS Performance = 117 FPS

Setari High, Ray Tracing Medium, fara DLSS = 27 FPS

Setari High, Ray Tracing Medium, DLSS Quality = 65 FPS

Setari High, Ray Tracing Medium, DLSS Performance = 79 FPS

Aici am vrut sa va arat altceva. Jocul ruleaza bine fara Ray Tracing, insa daca vreti sa va bucurati de efectele de lumina este cam greu spre imposibil. Asadar, in Cyberpunk trebuie neaparat sa activati si DLSS daca vreti sa va jucati cu Ray Tracing activat. Sunt diferete mari de FPS indiferent de scenariu. Rezolutia a fost aceeasi, setarile grafice au fost mereu aceleasi, adica High, m-am jucat doar la DLSS si Ray Tracing.

Eu sunt de parere ca DLSS 3 este o tehnologie mai importanta decat Ray Tracing, mai utila si face jocul mai placut oferind extra FPS-uri. Si mi se pare ca asta conteaza enorm mai ales daca ai un monitor cu o rata mare de refresh si vrei sa te bucuri de fluiditatea imaginii fara sa pierzi din calitatea video.

Va doresc o vacanta placuta de 1 mai!