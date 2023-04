BenQ Mobiuz EW270QM Review – gaming fara compromis

Dar la ce pret? EW270QM este un monitor de gaming bogat in optiuni si cu o imagine excelenta. Cei care si-l permit vor fi incantati, in timp ce restul vor putea doar visa.

Mobiuz EW270QM a fost lansat anul trecut in august si inca de la primul contact va veti da seama ca este un produs din clasa de gaming premium a celor de la BenQ. Elementele cheie de design si culorile liniei Mobiuz sunt prezente peste tot. Combinatia de portocaliu, gri deschis, gri inchis si negru armonizeaza excelent designul acestuia.

Ecranul vine cu 3 margini borderless – cred ca sunt cele mai subtiri pe care le-am vazut pana acum, au aproximativ 4mm latime. Barbia este tipica gamei si care ascunde cele 2 difuzoare ale sistemului audio. Desi are 2.5cm latime, aceasta nu pare mare si prezenta ei nu deranjeaza deloc pe monitor. Spatele prezinta 4 benzi LED RGB, asezate in forma literei X si pot fi personalizate sau oprite in functie de preferinte. Tot aici avem si woofer-ul pentru sistemul audio incorporat. Benzile LED ofera o lumina ambientala si nu influenteaza cu nimic experienta in utilizare.

Se monteaza usor si rapid, fiind alcatuit clasic din 3 componente: ecran, piciorul de sustinere si talpa.

In total sunt prezente 4 butoane fizice: unul dedicat sursei semnalului – un buton banal dar extrem de util pentru cazurile cand il folositi cu mai multe sisteme – scuteste navigarea prin meniuri. In dreapta acestuia este prezent butonul de meniu, urmat de butonul de pornire oprire. Acestea sunt convenabil asezate in partea dreapta, sub ecran, intr-o pozitie accesibila si usor de operat. Fiecare buton e diferit asa ca nu aveti cum sa nu-l nimeriti pe cel corect. In coltul dreapta jos avem butonul pe care orice utilizator de monitor BenQ deja il cunoaste – cel pentru intelligent HDR.

La capitolul constructie si design vorbim de finete si finisaje de cea mai inalta calitate. Arata futurist, cool si nimic nu a fost lasat la voia intamplarii. Nu-i lipseste compatibilitatea cu VESA, inaltimea ajustabila 100mm, pivotare 15 grade stanga dreapta si inclinare in jos 5 grade si 15 in sus.

Dar vorbind de un monitor de gaming, e cam ca la masinile sport – degeaba e construit bine si arata demential daca nu ofera performante. Din fericire EW270QM are toti calutii sub capota si ii si foloseste.

Ecranul este de tip IPS si are o diagonala de 27inch, cu un aspect ratio de 16:9, iar rezolutia recomandata este 1440p. Rata de reimprospatare este de 240Hz si este echipat cu doua porturi HDMI 2.1, ceea ce inseamna ca poate fi conectat simultan la doua surse diferite si va functiona pe ambele la aceasta valoare. Rata de reimprospatare este principala caracteristica exotica a acestui monitor. Acopera 98% din spectrul de culori DCI-P3 si este certificat DisplayHDR 600.

La capitolul porturi, pe langa cele doua HDMI 2.1 este prezent un port DisplayPort 1.4, doua porturi USB 3.0 tip A, un port USB tip B si o intrare audio pentru casti.

Tot pachetul premium de caracteristici este prezent pentru a avea cea mai buna imagine posibila. Tehnologia proprietara HDRi asigura optimizarea automata a detaliilor si a culorilor imaginii. In functie de lumina ambientala, contrastul si saturatia se ajusteaza inteligent. Sunt 4 optiuni predefinite pentru HDRi: dezactivat, Game HDRi, Cinema HDRi si Display HDR. Tehnologia Light Tuner se ocupa de lumina, in timp ce Black eQualizer se asigura ca detaliile zonelor intunecate din imagine nu sunt pierdute. Color Weakness ajuta persoanele cu tipuri comune de deficiente de vedere sa distinga mai usor culorile. Pentru lectura sau redactarea articolelor – scenarii unde ochii sunt solicitati in mod abuziv – este prezenta tehnologia ePaper, care regleaza culorile ecranului si ii da un aspect similar cu un Kindle. Eu l-am folosit pentru redactarea si recitirea acestui articol.

Low Blue Light, Flicker Free si AMD FreeSync Premium Pro sunt la randul lor prezente.

L-am folosit pe parcursul unei saptamani intr-o varietate de activitati incepand de la lucrat, jucat, redactat articole si urmarit continut pe YouTube cu el. Este monitorul cu cea mai clara, rapida si bine optimizata imagine pe care l-am folosit pentru categoria 27 inch si 1440p. Indiferent de titlul testat, calitatea imaginii niciodata nu lasa de dorit. Am jucat Diablo II Ressurected care pune accent pe imagini cu contrast puternic si intunecate, GTA IV care ofera o paleta de culori mai stearsa, Forza Horizon 5 plin de culori vibrante si viteza si am ramas impotmolit in noroaiele interminabile din SnowRunner.

Indiferent de stilul grafic al jocului, imaginea tradusa de EW270QM este mereu exacta in a-l reprezenta, fara a devia de la viziunea dezvoltatorului. Dinamismul si viteza actiunii este pastrata intr-o imagine continua fara nici un fel de artefacte prezente.

Cei pasionati de eSports vor fi de altfel cei mai incantati de rata de reimprospatare de 240Hz, care ii va ajuta in obtinerea acelui frag in plus in titluri precum APEX Legends, Call of Duty sau in viitorul Counter Strike 2.

Pe partea audio, sistemul format din cele 2 difuzoare si subwoofer ofera un sunet foarte bun si poate fi folosit lejer pentru experiente single-player si chiar muzica in fundal. Orientarea frontala a celor doua difuzoare din barbia monitorului ofera o acustica buna si transporta sunetul direct spre utilizator. Eu unul as putea folosi sistemul built-in fara probleme pentru 99% din timp.

Meniul OSD este foarte bogat in optiuni si usor de navigat, iar pentru un grad crescut de comoditate, cei de la BenQ au introdus in pachet si o telecomanda. Cei care doresc o imagine personalizata pot experimenta cu ajutorului listei bogate de parametrii disponibila in meniu.

Concluzii

BenQ Mobiuz EX270QM este un monitor caruia cu greu ii vei spune nu, dar portofelul tau s-ar putea sa nu aiba o aceiasi parere. Costa 4000RON si este cam singurul aspect la care un potential client al modelului acesta poate stramba din nas – si nu este deloc unul de neglijat. In majoritatea cazurilor pretul e cel care dicteaza interesul unui consumator pentru un produs. Mai ales ca vorbim de un panel 1440p si tot BenQ ofera modelul EX2710U la 4800RON care e 27 inch cu o rezolutie [email protected] E un monitor pe care probabil multi si-l vor dori, dar putini chiar vor ajunge sa se bucure de el. Si e pacat, mai ales dupa ce ai sansa sa-l vezi in actiune.

Pro

ecran IPS cu culori foarte bune

rapid @240Hz

bogat in optiuni

sunet foarte bun

2 porturi HDMI 2.1

constructie de calitate

meniu OSD bogat

telecomanda nice-to-have

Contra