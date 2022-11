Tesla TA53FFUL-1832IAW: aer conditionat suficient pentru toata casa

Stiu ca vine iarna, insa acum e momentul sa va luat si montati un aer conditionat, nu in mijlocul verii cand sunt scumpe si nu are cine sa le monteze. Cum am facut noi. Insa acum revin cu review-ul acestui aparat de aer conditionat de la Tesla care efectiv e suficient pentru o casa intreaga.

Daca la finalul verii v-am prezentat unitatea pe care am montat-o la mine in birou, al carui review il recomand cu caldura, acum o sa va prezint unitatea pe care am montat-o pe casa scarii, cu gandul de a racii intreaga casa.

Cum arata, ce stie sa faca, cum face fata?

Este o unitate cu o putere de 18000 BTU, cu WiFi si clasa energetica A++. Avand in vedere ca noi avem o casa foarte bine izolata (aproape pasiva) nu mi-am facut niciodata griji ca nu o sa faca fata intregii case, montand-o pe peretele din casa scarii. Mai ales ca pana sa o montam, am avut-o pe cea din biroul meu, care desi e cumva intr-un colt al casei reusea sa faca atmosfera din casa placuta, chiar si la 40 de grade afara.

Si asa a si fost, cand am montat Tesla TA53FFUL-1832IAW pe casa scarii mi-am dat seama cat de usor putem raci toata casa, adica in jur de 160 metri patrati utili. Cred ca la noi mergea si ceva de 12000 pe casa scarii, dar nu strica sa nu mearga la putere maxima. Cu alte cuvinte, cred ca daca aveti o casa mai mica dar mai putin izolata, tot va fi o astfel de unitate suficienta.

La capitolul design, mi se pare ca arata foarte bine. Elegant, simplu.

Unitatea interioara e mai mica decat cea de la clima din birou, pentru ca nu are aport de aer proaspat, insa cea exterioara e mai mare, fiind de o capacitate de racire/incalzire mai mare.

Am apreciat super mult si faptul ca este, si aceasta, extrem de silentioasa. Nu transmite vibratii in structura casei si nu se aude aproape deloc dupa ce ajunge la o turatie de lucru normala – adica dupa ce a racit.

Are si aplicatie si WiFi, insa din pacate eu nu am reusit sa o trec in modul AP (de conectare la WiFi) pana la momentul scrierii acestui articol. Insa probabil urmeaza sa iau legatura cu cineva de la departamentul lor tehnic sa vedem ce se poate face.

Aplicatia e aceeasi ca la celalalt model, deci asta ma bucura, pentru ca arata bine si se foloseste usor.

Concluzie? O recomand?

Cu siguranta. Ne-a salvat de cateva zile bune de canicula, chiar daca am reusit sa gasim loc la instalatori doar pe finalul verii.

In acelasi timp o recomand si pentru pretul destul de bun: undeva pe la 3000 lei, cateodata chiar si sub aceasta suma.

Ramane de vazut cum se comporta pe termen lung, insa feedback-ul fata de aceasta marca este unul in general bun. Consumul de energie pare bun si performantele se vad de pe acum ca sunt ce trebuie.

Si apropo, chiar daca e iarna, un astfel de aparat de aer conditionat cu invertor, este practic o pompa de caldura. Produce mai multa energie termica (in kWh) decat consuma consuma. Poate fi o varianta buna pentru incalzit casa daca ai un furnizor cu un pret mic la energia electrica sau ai panouri fotovoltaice.