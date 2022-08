Tesla TT37AF-1232IAW review: aer conditionat cu aport de aer proaspat

De vreo luna si un pic ma bucur de un aparat de aer conditionat in biroul meu si m-am gandit sa va spun cum e acesta si ce stie. El vine de la Tesla, un brand de la vecinii din Serbia.

Modelul este unul nou, functioneaza cu agent de racire R32, este cu inverter si promite o capacitate atat de racire cat si de incalzire de 12000 BTU. Sincer, pentru biroul meu care are cam 12 mp as fi dorit ceva de 9000 BTU, insa din pacate nu prea mai gasesti mare lucru de capacitate mica iar preturile sunt tot la fel.

Si chiar daca are 12000 BTU, este un aparat de aer conditionat foarte eficient, avand clasa de eficienta A+++ atat pe racire cat si pe incalzire.

Cum arata, ce stie sa faca

De aratat arata foarte bine, il vedeti si voi in poze. Design-ul e simplu si elegant. Luminile sunt finute si ele si se sting automat noaptea, pentru ca unitatea interioara e dotata cu un senzor de luminozitate. Telecomanda e simpla dar intuitiva.

In partea de stanga sus se ridica o clapeta ca o nava spatiala si pe acolo se face aportul de aer proaspat. Din pacate, eu aveam deja trase traseele frigorifice si nu am putut folosi functia asta, pentru care, practic, ai nevoie de inca o gaura in perete pana afara.

Functia ar fi fost buna, pentru ca desi casa noastra e pregatita pentru un sistem centralizat de ventilatie cu recuperare de caldura, deocamdata avem doar tubulatura in pereti si tavan si cam atat… ii lipseste inima, adica centrala de ventilatie.

Insa ceea ce trebuie voi sa stiti e ca acest aparat de aer conditionat poate furniza pana la 30 de metri cubi de aer proaspat pe ora, ceea ce este foarte bine pentru o incapere mica sau medie, cum ar fi un birou sau un dormitor. Unitatea are si un filtru HEPA H11 pentru aerul adus din exterior care filtreaza particulele PM 2.5, praful fin si polenul. Ca atare, e foarte bun pentru cei cu alergii.

Si ceea ce mai trebuie sa stiti e ca, in general, aparatele de aer conditionat nu aduc aer proaspat, principiul de functionare fiind unul simplu: se recircula aerul din casa printr-un racitor (un radiator) prin care trece agentul frigorific care duce caldura spre unitatea exterioara. Cu alte cuvinte, nu exista schimb de aer intre interior si exterior si tin sa spun asta pentru ca am mai auzit persoane care fac confuzia asta.

In rest, unitatea de aer conditonat are tot felul de functii si de reglaje. Mi-a placut super mult ca poti regla fluxul de aer in asa fel incat sa nu te deranjeze absolut deloc. Pentru ca ai o clapeta super mare pentru directionarea aerului, acesta va merge exact acolo unde ii spui.

Mi-a placut mult si functi „I Feel” care, de fapt, citeste temperatura locului unde este telecomanda (de exemplu langa utilizator) si regleaza parametrii AC-ului in functie de aceasta.

Atat unitatea interioar cat si cea exterioara sunt extrem de silentioase. Si vreau sa subliniez asta, pe cea interioara nu o auzi absolut deloc, e o liniste totala in camera cu clima pornita. Cea exterioara se aude putin de afara, insa nu o auzi in casa si nici vibratiile nu exista, sa se transmita in structura casei.

Aplicatie avem? Avem.

Am zis sa va spun separat de aplicatie. Aceasta exista si se numeste Tesla Smart Things. O gasiti si pe iOS si pe Android. Pentru a conecta unitatea AC la aplicatie trebuie sa urmati cativa pasi simpli, pe care-i gasiti atat in aplicatie cat si in acest ghid PDF.

Dar pe scurt, trebuie sa puneti unitatea interioara in mod AP (Access Point) apasand butonul ECO de pe telecomanda de 6 ori consecutiv. La mine n-a mers din prima, cumva din a 3-a sau a 4-a incercare. Cand lucrul acesta se intampla pe display-ul unitatii interne apare scris „AP”. In acel moment va puteti conecta la WiFi-ul unitatii si o puteti conecta la aplicatie.

Dupa aceea aplicatia merge foarte bine. N-am patit sa se deconecteze sau sa nu preia comenzile imediat. De asemenea, puteti conecta aplicatia la Alexa sau Google Home, pentru a-i putea da comenzi vocale prin intermediul asistentilor. Ba mai mult, poti face tot felul de scene si automatizari direct din aplicatia Tesla Smart Things, daca ai si alte gadget-uri smart de la acestia. Pentru ca da, ei mai produc o gramada de astfel de gadget-uri de care nu stiam pana acum.

Cum face fata pentru un birou? Dar pentru suprafete mai mari?

Sincer, s-ar putea ca pentru biroul meu sa fie overkill, dar asta inseamna si ca va consuma foarte putina energie electrica pentru mentinerea temperaturii de 25 de grade la care eu lucrez bine vara.

De ce cred asta? Pentru ca pana sa instalam unitatea de pe casa scarii, tot o Tesla de 18000 BTU, pentru care instalatorii ne-au amanat vreo luna si jumatate, am lasat usa de la birou deschisa si am directionat aerul cumva spre ea (cat s-a putut). Si chiar daca unitatea AC e intr-un intrand, cumva dupa colt fata de usa, aerul rece reusea cumva sa ajunga sa raceasca si parterul casei cu 1-2 grade.

Recomand?

Clar. Nici nu pot sa zic nimic de rau de unitatea asta de climatizare pentru ca pur si simplu merge foarte bine. E mega silentioasa, atat in interior cat si in exterior, are aplicatie care merge bine si face fata cu brio nevoilor mele.

Pentru singurul minus pe care as putea sa-l las aici este ca unitatea interna este foarte mare. Mult mai mare decat cea de la modelul de 18000 BTU, spre exemplu. Iar lucrul acesta se intampla pentru ca trebuie sa acomodeze si toata „infrastructura” pentru aport de aer proaspat.

O gasiti la eMAG la 2700 lei si tot acolo sau pe pagina oficiala mai gasiti alte informatii despre aceasta.