Am construit o CASA EFICIENTA pe structura metalica, va intereseaza detaliile?

Sper eu ca in curand ne mutam, in sfarsit, la casa. Am construit o casa eficienta pe structura metalica si am documentat (cu poze si video) aproape fiecare etapa importanta, in ideea impartasirii informatiilor. Si ma gandeam sa incep un serial pe tema asta, cum vi se pare?

Este vorba despre o casa aproape pasiva (avem coeficienti de casa pasiva pe aproape toate planurile) construita pe structura metalica. Inca nu-i gata (bine, cand e gata o casa vreodata?) dar speram sa ne mutam in maxim o luna.

Si ma gandeam sa pregatesc un serial atat scris, aici pe ArenaIT, cat si video, pe canalul meu de YouTube, despre toata aventura. De la proiectare, la fundatii, structura, inchideri, tehnologie, retele, curent, automatizari, ventilatie, fotovolatice, solar, incarcare masina electrica si ce o mai fi.

Vreau sa fac asta pentru a impartasi cu voi din experienta acumulata de mine dupa 3 ani de studiu si 1 an de construit, si multi multi bani cheltuiti, ca voi sa o faceti mai ieftin si mai bine ca mine.

Cum suna?