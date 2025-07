Conturile oficiale ale agenției de presă Reuters de pe platforma X (fostul Twitter) au fost blocate temporar în India în weekendul 6–7 iulie, afișând mesajul standard „@Reuters has been withheld in IN in response to a legal demand”.

Măsura a vizat atât contul principal @Reuters, cât și @ReutersWorld, care au devenit inaccesibile pentru utilizatorii din India timp de aproape 24 de ore.

Guvernul indian a negat că ar fi emis o cerere recentă de blocare a conturilor și a solicitat platformei X să clarifice situația. Potrivit unor surse oficiale, singura solicitare cunoscută care ar fi putut viza Reuters datează din 7 mai, în contextul operațiunii de securitate națională „Operation Sindoor”, când au fost cerute blocări pentru sute de conturi. Totuși, Reuters nu fusese vizată explicit la acel moment.

După intervenția autorităților, conturile au fost restabilite duminică seara. Platforma X a transmis agenției Reuters că „nu mai restricționează accesul în India” la conturile respective, fără a oferi detalii suplimentare despre motivul inițial al blocării.

Incidentul a reaprins discuțiile despre transparența deciziilor de moderare luate de platformele sociale în India și despre relația tensionată dintre X și autoritățile locale. În martie, compania deținută de Elon Musk a dat în judecată guvernul indian, contestând noile politici care permit blocarea de conținut și conturi de către mai multe entități guvernamentale fără a purcede blocarea de conținut și conturi de către mai multe entități guvernamentale fără o procedură clarăură clară1.

În ciuda blocării temporare a conturilor principale, alte conturi afiliate Reuters – precum @ReutersTech, @ReutersFactCheck și @ReutersAsia – au rămas accesibile în India pe toată durata incidentului toată durata incidentului.

Sper că nu se va certa Elon cu un al doilea șef de stat. 🙂

