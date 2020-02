Coronavirusul ar putea duce la anularea MWC 2020

Mobile World Congress (MWC) este cel mai cunoscut targ de tehnologie dedicat, in principiu, dispozitivelor mobile. Anul acesta, insa, s-ar putea ajunge chiar la anularea lui. Desi oficialii GSMA (compania organizatoare) au spus ca totul merge conform planului, se pare ca totusi vineri, 14 februarie 2020, are loc o sedinta in care se va decide soarta evenimentului.

De frica raspandarii coronavirusului, multe companii au ales sa se retraga din eveniment. Printre acestea se numara si LG, ZTE, Amazon, TCL, Sony, NVIDIA si altii. E foarte probabil ca pana la data evenimentului (care ar trebui sa fie 24-27 februarie) sa se mai anunte cateva abandonuri.

In alte stiri, Computex nu pare sa fie afectat de coronavirus, cel putin deocamdata…