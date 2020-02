Computex 2020 nu este momentan afectat de coronavirus

Pana la ora actuala stim ca productia de iPhone SE2 si Asus ROG Phone II a fost impactata de virusul mortal aparut China.

Computex 2020 ar trebui sa aiba loc in Taipei, Taiwan intre 2 iunie si 6 iunie anul acesta, iar organizatorii au dorit probabil sa reasigure participantii ca evenimentul nu va avea de suferit. Pana la ora actuala au fost confirmate 11 cazuri cu infectii de coronavirus in Taiwan, mult sub numarul de 346 infectii cu SARS, care a fost in 2003 si a fost nevoie de mutarea evenimentului din iunie pentru luna septembrie.

Pe de alta parte, LG si ZTE au anuntat ca nu vor participa la Mobile World Conference care se va tine la finalul acestei luni in Barcelona, tot datorita coronavirus.