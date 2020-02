Preturile in Romania pentru Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra si Galaxy Z Flip

S-au lansat, am scris despre ele AICI, AICI si AICI iar acum puteti sa faceti precomanda si in Romania. Daca vreti sa va cumparati un telefon nou si doriti sa ne sustineti, cumparati prin link-ul afiliat si noi primim de un suc. Pe voi nu va costa nimic in plus.

eMAG

Altex

PC Garage