Spionajul Huawei: SUA spune ca are dovezi

Stiti deja povestea: Trump a spus ca Huawei ii spioneaza si a decis sa interzica orice echipament al companiei chineze in SUA. Ba mai mult, le-a interzis tuturor companiilor americane sa mai lucreze cu acestia. Asa ca Huawei a ramas si fara access la Play Store pentru telefoanele cu Android. Insa in ultima vreme Huawei si-a luat inima in dinti si nu numai ca a anuntat ca nu mai vrea serviciile Google, dar s-a aliat si cu altii pentru a-si face propriul magazin de aplicatii.

Doar ca povestea de mai sus se aplica numai telefoanelor mobile. Huawei insa face o gramada de bani din echipamente de telecomunicatii mobile (de acolo a si plecat problema spionajului), echipamente despre care SUA spune ca are dovezi clare ca spioneaza datele personale ale utilizatorilor.

Dovezile, care se refera la probleme de spionaj ce se pare ca au inceput chiar din 2009, nu au fost facute publice inca dar, zic ei, au fost trimise si altor state aliate precum Germania sau UK.

Nu stiu ce sa spun despre acest scandal, insa un lucru e clar: va eroda si distruge destul de mult compania chineza. Ramane de vazut daca vor reusi sa treaca pesta asta, cum a facut VW cu dieselgate, sau pana la urma vor muri sub asediu. Voi ce credeti?

[Sursa]