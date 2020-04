Pe voi cum vă prinde criza asta?

Nimeni nu știe ce vine, însă prognozele, chiar și cele mai optimiste, nu sunt bune. E clar ca vine o perioadă de reducere a consumului, scădere a salariilor sau chiar șomaj. Voi cum sunteți?

Vă spuneam la începutul nebuniei, acum aproape o lună – care, apropo, a trecut ca un an, că ultimul model de iPhone (metaforic) nu mai contează acum, însă vă poate face fericiți. Tot acolo am povestit cum noi ne-am învățat lecția financiară când eu am rămas fără job și cu o grămadă de rate pe cap.

Așa că acum suntem bine, am economisit constant, avem un job care pare stabil (deși, vorba aia, ce mai e stabil în ziua de astăzi) și pe care-l putem face de acasă. Chiar dacă rămânem fără loc de muncă de foame nu murim o perioadă bună de timp.

Însă, din păcate, știu că situația nu e așa fericită la toată lumea și că avem peste 1 milion de șomeri: unii au fost trimiși în șomaj tehnic, alții pur și simplu concediați. Mai mult, știu că nu toți își pot face treaba de acasă, de la calculator.

Așa că sunt curios să știu voi, cei din comunitatea ArenaIT, cum sunteți? Cum vă prinde perioada următoare? Aveți bani puși deoparte? Aveți un job stabil, puteți munci de acasă?