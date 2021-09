Imi cumpar iPhone 13 Pro Max – uite de ce merita

Sigur, o sa ma injurati si sa-mi recomandati telefoane de 2-3 ori mai ieftine care fac acelasi lucru. Dar articolul se adreseaza celor care vor sa cumpere un iPhone 13 Pro. Uite de ce cred eu ca merita.

Am avut iPhone 6S din 2016 pana in 2019. Din 2019 si pana astazi am avut un 11 Pro pe care l-am si vandut intre timp. Apropo, folosesc un realme GT pana imi ajunge 13 Pro Max. Daca n-ati citit review-ul vi-l recomand, este un telefon foarte bun.

iPhone 13 Pro Max este un telefon adresat celor care vor cea mai buna experienta foto si video. Daca ai un iPhone 12 Pro Max atunci nu merita sa faci trecerea la noul model. Insa de la 11 la 13 este o diferenta mare desi la prima vedere nu pare.

Uite care sunt diferentele si de ce merita sa faci uprade cel putin de la iPhone 11 Pro. Daca ai un iPhone si mai vechi atunci merita din plin.

Senzori foto mai mari pe toate camerele foto – un senzor foto mai mare, fizic vorbind, este mai bun. Capteaza mai multa lumina, pozele sunt automat mai bune iar cei 12MP sunt mega suficienti si sunt destul de mari pentru a putea face poze excelente inclusiv noaptea.

Night Mode pe toate camerele foto – pentru ca pe iPhone 11 Pro aveai Night Mode doar pe camera principala. Pe camera ultra wide sau tele nu aveai aceasta functie

Ecran foarte luminos – 1000nits vs 800nits pe iPhone 11 Pro si cu un peak de 1200nits in clipuri si poze.

Baterie mai mare – diferenta de 2.5 ore in plus pentru 13 Pro Max vs 12 Pro Max, iar fata de 11 Pro Max diferenta este mai mare. In realitate inseamna 2 zile de utilizare

Cinematic Mode – o functie care schimba radical modul in care filmezi. Pentru cine foloseste telefonul pentru filmari amatoricesti, 13 Pro Max ofera cea mai buna performanta video. Functia este explicata AICI.

Ecran mai mare, notch mai mic – nu stiu cat de important este pentru voi, dar avem 6.7 inch si un notch cu 20% mai mic.

120Hz – doar modelele Pro au ecrane rapide la 120Hz cu posibilitatea de a ajunge la 10Hz pentru imaginile statice.

Memorie de pana la 1TB

Acestea sunt in mare parte avantajele pe care le ofera 13 Pro Max in comparatie cu 11 Pro Max. Merita? Pentru mine merita. Voi decideti daca pentru voi merita sau nu.

Momentan nu stiu ce pret are in Romania. Imediat cum apare la eMAG la precomanda voi aplica pentru versiunea de 256GB. Inca nu m-am decis la culoare. Estimez un pret de 1300 de euro.