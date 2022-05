V-ati cumpara un Dongfeng Fengon 5? Este un SUV chinezesc disponibil in Romania la 29.000 euro

Dongfeng este firma mama care produce Dacia Spring. Desi in China ei sunt un brand puternic, in Europa abia poti sa le pronunti numele. Dar exista o masina, Fengon 5, disponibila in Romania si care are deja un review. V-ati cumpara asa ceva la doar 29.000 euro?

Masina o gasiti pe suvcars.ro si sunt mai multe modele chinezesti acolo. Ele arata foarte bine la prima vedere si par ca imprumuta elemente de design de la europeni.

Preturile sunt foarte mici, stim asta deja. Influenteaza oare pretul calitatea masinii? Sau pur si simplu atat costa o masina si noi platim mult prea mult in Europa pentru ele?

Sunt de parere ca platim oricum prea mult pentru masini, cel putin pentru brandurile Europene. Asadar, putina concurenta de la chinez nu strica. La 29.000 cat costa acest SUV coupe, nu gasesti nimic similar in Romania cu aceleasi dotari. La banii astia inca poti gasi masini de clasa mica bine echipate.

Va las mai jos review-ul pentru Dongfeng Fengon 5 si sunt curios ce parerea aveti.