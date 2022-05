Mi-am cumparata masina noua cu motor diesel in 2022 – Dacia Duster 1.5dCi

Ne-am luat masina noua. Diesel. In 2022. Si este o Dacie. Sa inceapa injuraturile. Sa va explic de ce si in ce context.

In familie era nevoie de o masina noua, una cu garga mare la sol ideala pentru mers la pescuit. Si pentru ca am exclus din start o masina second hand, am incercat sa ne uitam la cateva modele noi.

Si in perioada cand am testat Mazda CX-5 (review AICI) mi-am dat seama ca asta este o solutie buna. Mazda respectiva pleca de la 25.000 euro, dar nu era 4×4.

Ne-am uitat dupa la Mazda CX-30, dar era prea mica pentru mers la pescuit. A iesit de pe lista. Dupa ne-am uitat la Puma, la fel, prea mica. Si intr-un moment critic, cand pe Valea Oltului vedeam tirurile pline de Duster cum plecau in Europa, am zis „gata, luam Duster”.

Am ajuns acasa, mi-am configurat masina pe site, iar a doua zi am fost la Dacia sa fac comanda si sa aplic pentru un tichet rabla.

In concluzie, astept un Duster Prestige, 4×4, manual, cu celebrul motor 1.5dCi. Initial ne gandeam la 1.0 TCe cu GPL, dar dupa 2 minute mi-am dat seama ca inca exista pe stoc motorul diesel si ca este ultima sansa cand il mai pot cumpara nou.

Eu pe Megane am acelasi 1.5dCi de 110 cai putere cuplat la o cutie automata EDC in 6 trepte. Este o bijuterie motorul asta si conform multor statistici, este unul dintre cele mai bune motoare diesel facute pana acum.

Mi-am luat gandul imediat de la versiunea cu gaz, am ales 4×4 in locul cutiei automate (nu poti avea 4×4 si cutie automata), culoarea alba si motorina. Ca sa omoram niste pinguini din Africa.

Toata distractia a costat cam asa:

Duster 1.5dCi Prestige 4×4, alb – 22.300 euro

Pachet confort 2 – 200 euro

Reducere dealer – 250 euro

Reducere rabla – 1200 euro

Total masina – 21.050 euro

Bull-bar cromat – 330 euro

Pedalier sport – 77 euro

Total – 21.457 euro

Ce am primit la banii astia?

Faruri pozitie LED

Faza scurta LED

Stopuri pozitie LED

Jante R17 cu anvelope All-Season Goodyear (cu astea raman, nu le schimb)

Cotiera 4 USB-uri (2 in fata si 2 in spate)

Climatizare automata

Sistem multimedia cu Apple CarPlay si Android Auto wireless

Pilot automat

Avertizare unghi mort in onglinda

Senzori parcare spate + camera marsarier

Keyless entry/go si cheie tip cartela

Faruri automate

Volan piele

Scaun sofer cu reglaj lombar si pe inaltime

Proiectoare ceata

Evident ca la banii astia puteam sa-mi iau un septar sau un ML/GL din Germania sau mai bine zis, puteam sa-mi masina, nu Dacie. Poate data viitoare.

De ce diesel in 2022? Pentru ca are un consum foarte bun, nu mananca ulei precum motoarele noi pe benzina, este un motor vechi de peste 20 de ani la care se stiu toate problemele (sunt extrem de putine si super usor de rezolvat) si este fiabile, iar intretinerea este ieftina.

Nu as fi ales diesel daca nu exista motorul de 1.5dCi in gama Dacia, dar pentru ca stiu ce inseamna acest motor si pentru ca va fi scos din gama Dacia in scurt timp, am decis sa profit si sa-l aleg pe acesta chiar daca era mai scump.

Termenul de livrare este mic, in jur de 6 luni, cu posibilitatea sa ajunga chiar mai repede, in 4 luni.