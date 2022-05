REVIEW Mazda CX-5 2022 – un SUV dinamic, spatios si placut de condus

Am ezitat zile intregi sa ma apuc de acest review pentru ca nu stiam cum sa incep discutia. In ultima vreme am prezentat masini electrice si cumva n-am mai avut contact cu masini pe benzina sau diesel in afara de cele personale. Dar uite ca in ciuda tendintelor din industrie care ne forteaza catre hibridizare si chiar electrificare, ne permitem sa testam si masini. Masini pe bune, masini care fac zgomot, masini care din cand in cand te fac sa te murdaresti pe maini. Mazda CX-5 este un SUV dinamic cu un motor de 2.5 benzina, o alternativa interesanta la celelalte SUV-uri hibride si chiar electrice.

Introducere

Traim vremuri interesante cand toti producatorii incearca (cam tarziu) sa vina cu sisteme de propulsie diferite. Fie ca este vorba despre hibride (in toate formele lor) sau chiar motoare electrice, toti incearca sa vina cu ceva nou. Totusi, Mazda mi se pare ca joaca diferit si o face intr-un stil propriu, in ciuda tendintelor. Este si o vorba in popor, aia cu impotriva vantului. Dar vorba aia are iz negativ si in cazul de fata nu este cazul, caci in ciuda faptului ca Mazda nu respecta tendintele, ba chiar as putea spune ca incearca sa le evite, la final rezultatul este unul surprinzator de bun.

Ce vreau sa spun mai exact. Mazda este printre singurii producatori care in acest moment iti ofera motoare mari, atat pe benzina cat si pe motorina, indiferent de gama. Daca alegi sa-ti cumperi o Mazda 3, cel mai mic motor este de 2 litri benzina aspirat de 122 de cai putere si sistem mild-hybrid.

Sunt oferite si motoare mai mari in acest moment, cum este cel de 2.5 pe care vi-l prezint acum, dar Mazda nu se opreste aici. SUV-ul CX-60 va veni cu motorizari si mai mari, atat diesel cat si pe benzina. Pai ce facem domnule? Cand toti producatorii insista sa ne bage pe gat motoare in 3 pistoane de 1 litru, chiar si pe SUV-uri, Mazda vine cu motoare cu 6 cilindri in linie de peste 3 litri.

Si Mazda nu face altceva decat sa-mi aproba niste discutii pe care le aveam in urma cu multi ani cu niste prieteni din presa auto, cam pe vremea cand au aparut motoarele astea mici chinuite cu turbina. Discutam cu oamenii astia si analizam piata la vremea respectiva si cam ce urma sa vina. La vremea respectiva, cativa nebuni, printre care si eu, spuneam ca motoarele mari vor continua sa existe, dar usor modificate incat sa devina si mai eficiente. Pentru ca un motor mare, aspirat, nu va fi niciodata fortat daca este pus pe caroseria corecta si daca producatorul stie sa il faca eficient, nu puternic. Si eventual hibrid. Fix asta face Mazda in prezent.

Masina de fata vine cu un motor de 2.5 litri benzina aspirat care dezvolta o putere micuta, 194 de cai putere. Dar caii nu sunt totul.

Ce a facut Mazda cu motorizarile astea mari, aspirate si cu putere mica, a fost sa rafineze tot procesul pe care noi il cunoastem si sa stoarca cat mai mult din cilindree fara sa forteze motorul cu o turbina. Asta inseamna fiabilitate, rafinament, putere livrata instant si placere.

Despre nivelurile de echipare

Mazda CX-5 2022 porneste de la 25.890 euro in echiparea de baza denumita EMOTION. Credeti-ma, primiti destule la banii astia si va recomand prima data sa va uitati la acest nivel de echipare si daca vi se pare voua ca lipseste ceva mergeti la CHALLENGE, urmatorul nivel care pleaca de la 28.490 euro.

Urmeaza: CHALLENGE PLUS de la 30.190 euro, ATTRACTION de la 30.690 euro, ATTRACTION PLUS de la 32.390 euro, NEWGROUND (fix modelul prezentat) care pleaca de la 33.490 euro, REVOLUTIN de la 32.690 euro, REVOLUTION BOSE de la 33.290 euro, HOMURA PLUS de la 35.690 euro si TAKUMI PLUS de la 38.590 euro.

Va recomand sa intrati pe site-ul Mazda la sectiunea CONFIGURATOR caci sunt o multime de combinatii. De exemplu, pentru echiparea EMOTION ai doar o singura motorizare de 2.0 benzina G165 de 165CP, tractiune fata, cutie manuala 6 trepte. Nu poti face alte alegeri.

Dar daca vrei cutie automata, tractiune AWD, diesel sau motor mai mare trebuie sa alegi alt nivel de echipare. De la CHALLENGE in sus poti opta si pentru tractiune AWD, motorizare diesel de 2.2 CD150 de 150 cai putere sau chiar motorizari mari mari G194 cum este in cazul de fata sau CD184 diesel de 2.2 de 184 cai putere.

Decat sa le enumar eu si sa fac aici o ciorba mai bine intrati AICI, configurati dupa bunul plac si gasiti configuratia necesara pentru voi si studiati si preturile. Eu o sa vorbesc despre ce am primit eu la test si anume echiparea NEW GROUND cu motor SKYACTIV G194, tractiune AWD si cutie automata.

In echiparea NEW GROUND poti alege dintre urmatoarele configuratii:

Benzina G165 (165CP 2.0 litri) impreuna cu tractiune fata si cutie manuala in 6 trepte

Benzina G165 impreuna cu tractiune fata si cutie automata in 6 trepte

Benzina G165 impreuna cu tractiune AWD si cutie manuala

Benzina G165 impreuna cu tractiune AWD si cutie automata

Benzina G194 (194CP 2.5 litri) impreuna cu tractiune fata si cutie automata in 6 trepte

Benzina G194 impreuna cu tractiune AWD si cutie automata in 6 trepte

Motorina CD150 (150CP 2.2 litri) cu tractiune fata si cutie manuala

Motorina CD150 cu tractiune fata si cutie automata

Motorina CD150 cu tractiune AWD si cutie manuala

Motorina CD150 cu tractiune AWD si cutie automata

Motorina CD185 (185CP 2.2 litri) cu tractiune AWD si cutie automata

Date tehnice

Avem un motor de 2.5 benzina sau mai bine 2488cm3 cu 4 supape pe cilindru care dezvolta 194 de cai putere la 6000RPM si cuplu maxim de 258Nm probabil tot la aceleasi turatii pentru ca nu este mentionat nimic.

Are un raport de compresie 13:1, tehnologie i-ELOOP si i-STOP, prinde suta in 9.3 secunde si atinge o viteza maxima teoretica de 195km/h, practic in Germania unde am fost eu prinde si mai mult.

Este Euro 6d, merge cu benzina 95, iar rezervorul are o capacitate de 58 litri in teorie, practic nu intra mai mult de 48-50 litri.

Pe fata avem frana pe disc ventilat de 297mm iar pe spate avem discuri mai mari de 303mm.

Consumul de carburant declarat este o gluma si anume 8 litri combinat (daca mergi ca melcul). O sa vorbim la momentul respectiv si despre consum.

Dotarile oferite

Sa-ti pui si-n cap, dar nu chiar. Masina mi-a lasat un gust amar la anumite aspecte, dat fiind ca am acasa o Mazda 3 2022 „cheala”, adica echipare de baza. Asadar…

Oglinzi electrice si rabatabile electric

Geamuri fumurii pe spate si luneta (fumurii bine de tot, nu mai ai nevoie de folie)

Senzor ploaie

Parbriz degivrat in zona stergatoarelor (adica la baza lor ca sa nu inghete pe parbriz si sa nu le mai ridici iarna peste noapte)

Faruri Full LED tip Matrix, adaptive si cu spalator

Senzori parcare fata/spate

Sistem monitorizare presiune pneuri

Acces fara cheie (adica Keyless Entry/Go)

Climatizare pe 2 zone

Oglinda interioara electrocroma

Cadran digital

Guri ventilatie in spate

Si mai bine va las eu lista de la Mazda de pe site ca e prea mult de scris:

Bun! Ati citit lista de dotari, are destule si poate chiar prea multe pentru unii dintre noi. Pentru mine prea multe si unele sunt inutile. Dar ce vreau eu sa remarc. Scrie foarte clar ca duzele de stropit parbrizul sunt integrate in stergatoare. Gresit. Sunt clasice. La Mazda 3 de acasa chiar si in echiparea de saraci sunt integrate in stergator.

De asemenea, eu in echiparea Sarac Edition am pilot automat adaptiv, iar aici la aproape 40K ai doar pilot automat clasic. De ce? Chiar nu stiu cum au gandit asta.

Exterior

Din orice unghi o privesti, Mazda CX-5 este un SUV reusit si dpmdv este cel mai frumos din aceasta gama. Colegii mei de la munca si-au luat anul trecut Honda CR-V si Toyota Rav4, deci japonezele cu care concureaza in mod direct. Cel putin la exterior mi se pare ca Mazda arata cel mai bine.

Daca ar fi sa comparam cu Kia/Hyundai, posibil ca multi dintre voi sa alegeti la capitolul design un Tucson pentru fata aia interesanta plina de becuri. Este tentanta, iti ia ochii.

Dar real vorbind, CX-5 are un bot agresiv si personal ma duce putin cu gandul la BMW. Farurile sunt spectaculoase si poate de acolo se trage. Are o grila mare in fata, un spoiler generos si senzori de parcare vopsiti in culoarea caroseriei.

Din lateral se poate observa ca masina are mici protectii de plastic in jurul rotilor care se continua si pe prag. Din proprie experienta va spun, spalati bine la imbinarile dintre plastic si tabla daca vreti ca masina sa reziste in timp.

Din profil pare un SUV micut, dar nu este chiar atat de mic in realitate. De apreciat garda la sol generoasa si unghiurile de atac si degajare chiar foarte bune pentru un SUV de oras.

Nu trebuie sa va faceti griji la nici o bordura. Masina este capabila sa mearga chiar si pe drumuri foarte accidentate, forestiere. Am mers personal pe un astfel de drum unde in mod normal intrai cu masini serioase, gen Patrol sau Hilux. Daca esti sofer bun te poti descurca fara probleme si cu CX-5, dar doar ocazional.

Stopurile destul de similare cu farurile, la modul ca sunt inguste si impart aceeasi semnatura LED foarte moderna. Avem un spoiler gri cu zona pentru evacuari (doua evacuari reale) si portbagaj cu deschidere electrice.

Tipic astiatic, busonul este pe stanga si la acest model nu poti baga motorina nici daca te chinui, nu te lasa deloc. Stalpii sunt imbracati intr-un plastic mat, iar o linie cromata inconojoara geamurile in partea de jos. Luneta are un eleron integrat pentru aerodinamica cu o zona din plastic mat.

Pe usi la interior gasim chedere duble, capota nu are amortizor si se deschide foarte putin.

Interior

Daca la exterior a primit niste faruri si stopuri noi, la interior lucrurile stau mult mai bine. Desi nu am mers cu fostul CX-5, adica varianta fara facelift, m-am documentat si am aflat ca avem un bord nou din materiale mai placute.

Si da, bordul este prietenos, are materiale moi in toate zonele care conteaza si mi se pare foarte ergonomic. Totul este la indemana si gasesti orice buton imediat.

Pe volan ai pe partea stanga comenzile pentru muzica, iar pe dreapta comenzile pentru pilotul automat. Zona de climatizare are un loc dedicat doar pentru ea unde nu gasesti alte butoane in plus, iar schimbatorul de viteze nu este aglomerat de alte butoane sau functii, in afara de cel Mi-DRIVE de unde schimbi modurile de condus.

Tableta se controleaza din tastele multimedia intuitivie de langa cotiera si mi se pare un sistem multimedia excelent si usor de controlat. Nu trebuie sa-ti iei privirea de la drum ci doar sa te joci cu mana dreapta la comenzile dedicate. Le inveti repede.

Volanul mi se parea dubios la inceput, putin trist, dar este gandit asa ca sa vezi prin el manetele pentru semnalizare si stergatoare. Dar este subtire, nici mic dar nici mare, usor de controlat si calitativ la atingere.

Avem plafon alb, lumini interioare LED, fete de usi cu plastic moale, bord moale si doar in zona inferioara pe la picioare gasesti plastic tare. Sincer, nu stiu cine sta sa pipaie bordul si fetele de usi. Daca imi ofera o zona moale acolo unde am contact des cu masina (in zona cotului pe fata de usa, pe cotiera si unde ma lovesc cu genunchiul de bord uneori) este ideal. Restul e cancan. Cine naiba ar vrea un bord moale in zona superioara? Dormi cu capul pe el? Te apuci sa-l pipai la semafor? Chiar conteaza daca e plastic tare sau moale?

Avem 4 geamuri cu impuls, dar cea mai tare chestie care pe mine m-a lasat cu gura cascata si efectiv am ras 5 minute in masina, este felul in care deblochezi usile cand cineva vrea sa intre in masina.

Jur, am stat 2 minute in fata blocului si cineva voia sa intre in masina. Tot cautam butonul pentru deblcoarea usilor, care in mod normal se afla pe portiera de la sofer sau undeva pe bord. Nimic….a trebuit sa deschid eu usa manual, sa ma intind.

Am dat un search rapid pe Google ca sa imi dau seama ca in 2022, Mazda CX-5 foloseste acel sistem din anii 90. Nu stiu cum sa-l prezint, dar va las poza mai jos. Efectiv tragi de acel tumburuc rosu de unde inchizi si deschizi toate usile. La Hyundai Accent din 2004 am vazut prima data metoda asta. Sunt multe masini care au acest sistem, dar mi se pare invechit. Sa nu ai buton pentru deschiderea usilor in 2022? Iar ma repet si spun ca pe Mazda 3 2022 avem buton pentru blocat si deblocat usile pe portiera.

Daca deja aveti pe retina acel verde fosforescent, stati linistiti ca n-am uitat de el. Dar nu e mare lucru de spus. Este specific acestei echipari si doar gurile de ventilatie au acel contur verde.

Dar sincer vorbind, mi-ar fi placut sa vad cusaturi verzi si pe volan sau pe fetele de usi. Daca tot au pus pe aeratoare, macar sa mai puna in 2-3 zone sa mai ofere putina culoare acestui interior si asa foarte inchis.

Locul la sofer este generos. La 1.80 si multe kg am loc suficient si in spatele meu pe bancheta mai incape un om ca mine. Stai confortabil si poti regla scaunul pe inaltime, la fel si coloana de directie pe ambele axe.

Scaunele sunt foarte bune, confortabile si moi. Sprijinul lateral putea sa fie mai pronuntat, dar le iert ca au incalzire. Si volanul are incalzire.

Pe locurile din spate nu ai extrem de mult loc, dar ai suficient pentru 2 persoane cu gabarit generos. Ai o cotiera pe mijloc, guri de ventilatie, manere cu carlig si o vizibilitate foarte buna.

In portbagaj ai o priza de 12V, cateva sfori sa legi ceva dar nici un inel de ancorare. Nu poti agata nimic. Ai in schimb 3 manere de unde tragi daca vrei sa rabatezi bancheta pe fiecare sectiune.

De asemenea, podeaua are doua fete, una cu textil si una cauciucata pentru atunci cand ai nevoie sa transporti ceva ce poate murdari mocheta. Ai zone de depozitare, sub podea se afla si roata de rezerva si cam atat.

Destul de spatios portbagajul, dar s-ar putea ca tot la un break sa te uiti daca vrei mai mult spatiu. Are doar un maner pe dreapta pentru inchidere si buton langa el.

Usile spate se deschid la 90 de grade si permit un acces usor daca vrei sa pui un scaun de copil sau un batran vrea sa se urce in masina si nu are loc. Bancheta este moale, poti baga picioarele sub scaunul din fata si pe spatele scaunelor din fata este o scobitura ca sa incapa genunchii.

Cum se conduce?

Eu nu sunt fan SUV-uri. Imi place pozitia inalta la volan si cam atat, dar nu imi place sa le conduc. Tot ce am condus pana acum nu m-a impresionat. Mie imi place sa conduc mai sportiv, sa intru in viraje mai tare, sa alerg un pic pe drumu cand este liber dar in limitele bunului simt.

Cand am trecut pe Break am pierdut putin din placerea condusului pentru ca se inclina destul de tare in viraje dar fara sa piarda aderenta. Totusi, e neplacut.

Culmea, Mazda CX-5 mi-a pus un zambet pe buze. Masina este foarte dinamica si in oras o poti manevra fara probleme. Directia este usoara in oras si poti sa intorci usor. Ai raza de bracaj buna, te urci pe borduri fara sa clipesti, poti parca usor si ai vizibilitate buna.

La drum lung, CX-5 in echiparea aceasta se comporta impecabil. Avand tractiune AWD si un motor aspirat, masina iti livreaza putere constant pana la 6000RPM unde este puterea maxima.

Pe viraje poti intra destul de strans si nu se inclina precum multe alte SUV-uri, ba chiar masini compacte cu valente sport. Suspensia in oras este placuta, moale, nu simti nici un limitator de viteza. Gropile abia le simte, iar cand treci peste o linie de tramvai pare ca treci peste niste crapaturi in asfalt.

Si cu toate astea, la drum lung masina se comporta sportiv. Am intrat pe niste viraje destul de stranse cu 80-90km/h si nici macar n-am reusit sa fac rotile sa scartaie. Masina nu se inclina aproape deloc, stateai bine in scaun si aveai o directie precisa.

Directia se intareste usor la viteza, devine mai precisa si poti sa faci corecturi pe interiorul virajului fara sa te sperie sau sa greseasca. Mi-a placut mult.

Am facut Bucuresti – Valcea – Bucuresti, iar portiunea dintre Pitesti si Valcea m-am distrat de minune cu masina. Am avut noroc sa fie si putin liber incat sa intru pe viraje asa cum imi place mie. Nu m-am mai simtit demult asa de bine, iar faptul ca am fost intr-un SUV m-a lasat cu gura cascata.

Am parcurs un drum similar cu Mazda 3, care evident ca sta mai bine pe viraje fiind un hatchback, insa nu am simtit o diferenta foarte mare. Asta daca vreti o comparatie cu ceva similar.

In paralel va pot spune ca RAV4 sau CR-V nu stau la fel de bine pe viraje, fiind masini mai confortabile si merg intr-o alta directie. Mazda mi s-a parut tot timpul cea mai sportiva dintre japoneze si se pare ca nu m-am inselat.

Masina dispune de G-Vectoring, o tehnologie despre care puteti citi mai multe AICI, altfel ar trebui sa dedic eu un articol similar de lung si pentru asta. Pe scurt, G Vectoring iti tine masina super bine pe viraje. Cititi voi cum functioneaza, eu stiu deja. Deci chiar si cu tractiune 4×2 masina ar sta bine pe viraje.

Motorul de 2.5 benzina nu m-a dat pe spate. Si fix cum a zis si Luci Popa in review-ul la Mazda 3, motorul de 2.0 se comporta ca un 2.0, e fix ce trebuie. In schimb, cel de 2.5 nu se comporta ca un 2.5. Saltul nu este unul foarte mare si nu simti ca ai castigat prea mult.

Cand o accelerezi simti cum te baga in scaun, dar nu prinde viteza la fel de repede precum se simte cuplul. Dupa ce te baga in scaun si se aduce acel sunet superb de benzina aspirat, te astepti ca masina sa fuga. Dar nu o face. Prinde viteza usor, liniar. Si se duce mult….Am facut si un drum de Germania in aceeasi zi si la un kickdown de la 40 la ora, am ajuns la 180km/h unde abia atunci a schimbat in treapta 5. Treapta 5 la 180km/h…

Treptele sunt lungi daca conduci sportiv si te ajuta in depasiri, dar ai si confort la drum lung. Cand motorul trece de 3500-4000RPM incepe sa traga cum trebuie si la 6000RPM, condusa asa constant si mentinuta in intervalul 5500-6500, masina este o bestie si trage in continuu. Mi-ar fi placut sa traga mai bine de atat tinand cont ca este un motor mare.

Cat despre hibridizare, acet CX-5 dispune de un sistem…semi-inutil cu un capacitor care se incarca la franare si decelerare si care ulterior alimenteaza diferite electronice: faruri, sistem multimedia. Practic nu te ajuta in mers deloc. Nu iti ofera un boost de putere in depasiri, nu te ajuta sa mergi pe electric la viteze mici, nu face nimic. Dar te ajuta sa ai actele de hibrida 🙂

Parca este facut special asa. Cumva, Mazda trebuia sa aiba un sistem hibrid ca sa se alinieze la noile standarde, dar pare ca a fost gandit pentru cei care nu vor sa aiba. Ai, dar nu ai hibrid. Pare o smecherie. Au schimbat sistemul si pe Mazda 3 ai niste baterii Li-Ion pe care le incarca motorul termic.

Cat consuma?

Am zis numai de bine. Masina mi-a placut mult. Felul in care se simte la condus este senzational pentru un SUV. Si totusi, are si minusuri. Consuma foarte mult, lucru normal pentru un SUV cu motor mare. Trebuie sa iti asumi alegerea facuta.

Este greu sa ai aerodinamica buna de la un SUV si chiar daca acel coeficient aerodinamic Cx poate sa fie identic cu cel al unei masini de tip berlina, acel indice este doar orientativ. Nu se pot compara.

In plus, motoarele aspirate un in general un consum mai mare, dar chiar si asa Mazda a facut eforturi pentru a eficientiza la maxim aceste motoare.

Cu tot cu sistemul de dezactivare al cilindrilor, masina tot are un consum mare. La mers normal iti consuma 14-15% in oras si pe pilot automat la 120km/h pe autostrada ai un consum care variaza intre 8.1 si 8.5%. Pentru mine a fost cel mai scump drive test pentru ca am cheltuit in 2 zile 700 lei pe benizna. O rata jumate la Megane 🙁

Concluzie

Ma gandeam serios sa vand Megane-ul si sa cumpar 2 tichete rabla si sa-mi iau un CX-5 in echipare de baza. Chiar ma batea gandul, dar am renuntat la idee. Megane-ul merge bine si cine stie ce criza vine peste noi. Lasa…

Dar totusi, socrii mei l-au vrut pentru ei in echiparea de baza. Dupa ce au vazut masina si cum merge pe drumuri neasfaltate, erau 90% decisi sa o cumpere.

La final au ales un Duster despre care o sa dedic un articol dedicat. A fost mai ieftin si cu 4×4. Ma rog. Ideea era asa. Mazda CX-5 este o masina superba din multe puncte de vedere. Arata bine, se conduce usor in oras, fuge destul de bine la drum lung si iti ofera o placere de condus cum rar vezi pe un SUV.

Dar eu nu as alege motorul de 2.5 benzina. As merge pe un 2.0 G165 de 165 cai putere. Consuma mai putin, este la fel de dinamic si este si mai ieftin la achizitie. Daca nu te intereseaza consumul poti alege si 2.5 benzina.

De diesel nu ma ating. Nu va pot recomanda motoare diesel pe masini japoneze. Adevarul este ca nu prea stiu sa le faca buna. Daca vreti diesel mai bine alegeti ceva din Europa, iar daca vreti benzina mergeti pe ceva din Asia, de preferat Japonia.

Informatii suplimentare gasiti si in materialul video. Acolo vedeti cum se conduce, cum arata spatiul interior etc. Cumva materialul video vine sa completeze tot ce am scris aici, dar poate mi-au scapat informatii aici pe care le regasiti in video.

Sper ca a fost un review reusit si poate mai testam si alte modele Mazda.