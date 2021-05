De ce sa cumperi un Acer Swift 3?

Am testat multe modele de Acer Swift 3. Cred ca de prin 2016 am testat toate modelele care au aparut in fiecare an. Culmea, unul dintre colegii mei de la birou a ales sa cumpere un Swift 3 pentru activitati destul de solicitante. Vreau sa va prezint cateva motive pentru care merita sa cumperi un Swift.

Swift 3 SF313-53 este codul laptop-ului pe care l-am testat ultima oara. Este un model nou cu procesor Intel Core i7-1165G7, 16GB RAM, SSD de 512GB si un ecran atipic cum rar vezi in zilele noastre: un ecran Full HD de 14 inch in format 4:3.

De ce este Swift 3 o alegere buna pentru birou? M-am intrebat de foarte multe ori dat fiind faptul ca nu este neaparat un laptop ieftin. Costa ceva banuti si hardware-ul nu este neaparat cel mai bun.

Totusi, atunci cand lucrezi intr-un mediu office ai nevoie nu neaparat de hardware puternic. Ai nevoie si de un design placut, de o autonomie mare, de semnal Wi-Fi bun, de o protectie in plus a datelor, de un ecran de calitate etc.

Fix asta oferta seria Swift. Modelul testat de mine este foarte usor si subtire. Pe langa faptul ca este elegant si arata bine in orice birou (ca sa fim sincer, conteaza si cum arata) este si usor de transportat. Il poti baga in ghiozdan sau chiar intr-o geanta de umar. Are si un incarcator minuscul, chiar mai mic decat unele incarcatoare de telefoane cu incarcare rapida. Nu-l simti in spate pentru ca este foarte usor si daca pleci zilnic la birou cu laptop-ul dupa tine o sa apreciezi asta.

De asemenea, autonomia este foarte, foarte buna. Poti sa lucrezi o zi intreaga doar pe baterie. Aici are un avantaj major Intel pentru ca procesoarele lor chiar stiu sa fie eficiente din punct de vedere al consumului de energie.

Semnalul Wi-Fi este impresionant. Stie si 5GHz, atinge viteze foarte mari, este stabil si prinde Wi-Fi chiar si atunci cand esti la mare distanta de router. Surprinzator, are antene foarte puternice.

Stocarea este suficienta zic eu. Are un SSD rapid care-si face treaba fara probleme. La fel si memoria RAM este suficienta pentru mediul office. Sigur, gasiti si alte variante cu mai multa memorie.

Ecranul este cel care face diferenta la acest laptop. N-am mai vazut un ecran 4:3 cred ca de mai bine de 10 ani. Are avantajele lui, plus ca panoul IPS este de buna calitate, este luminos si are culori naturale.

Formatul 4:3 este o raritate si sa fiu sincer mi se pare mai practic decat 16:9. Nu tot timpul, dar pe un laptop chiar este o placere.

Laptop-ul ofera si un senzor de amprenta pentru logare, port USB C cu Thunderbolt, USB 3.0 pe ambele parti, HDMI si jack audio. Nu are port RJ-45, dar cine are nevoie de el cand Wi-Fi este peste tot.

Trackpad-ul este mare, raspunde bine, putin fragil dupa parerea mea dar isi face treaba. Tastatura este iluminata, bine spatiata si confortabila la scris.

Temperaturile in sarcina sunt decente. Daca este tinut tot timpul in full load sta undeva la 90 de grade, dar in mod normal sta pe la 50-60 de grade in activitati intense. In idle nu o sa aveti probleme.

Swift 3 merita cumparat daca ai nevoie de un laptop foarte usor. Daca obisnuiesti sa-l transporti cu tine zilnic in ghiozdan este ideal. De asemenea, este si suficient de performant pentru munca de birou.

Cat costa? In jur de 4000 de lei la Altex, dar acum apare stoc epuizat.