Curse virtuale si provocari la Logitech McLaren G Challenge 2021

Brandul Logitech, lider in inovatii, tehnologii si echipamente de gaming, alaturi de McLaren Racing au anuntat o noua editie eracing dedicata tuturor fanilor motorsport si a celor eracing.

Editia 2021 va incepe pe 1 iulie si va oferi o serie de surprize si provocari inedite. Concurentii se vor duela in acest an in titlurile iRacing si Sport Car Racing. Pentru a face competitia atractiva si pentru cei novici, dar cu apetit, G Challenge 2021 s-a extins si cuprinde acum trei divizii: Open Wheel, Stock Car si Sport Car Racing.

Finaliștii celor trei divizii vor câștiga o excursie cu toate cheltuielile incluse pentru Grand Finals Weekend pentru un ultim duel în această competiție. Grand Finals Weekend va cuprinde o mulțime de activități inedite, precum șansa de a conduce cele mai rapide mașini pe pistă și întâlniri oficiale cu cei mai buni piloți. De asemenea, acestia vor concura pentru sansa de a câștiga marele premiu: o experiență VIP McLaren Racing. Aceasta este programata pentru 15 ianuarie 2022 si va avea loc in Las Vegas, Nevada.

Castigatorii vor avea ocazia de a-l cunoaste pe Lando Norris si de a participa la Formula 1 British Grand Prix din 2022 drepti invitati speciali. De asemenea, acestea vor avea acces la culisele McLaren Technology Center.

Pentru oficializarea formatului din acest an, pe 7 iulie se va gazdui o cursa numita Pro-Am, in cadrul careia mai multe celebritati vor forma doua echipe pentru a concura intr-o cursa Stock Car și Open Wheel. Lando Norris, pilotul de Formula 1 al McLaren si pilotul american de curse William Byron vor fi capitanii celor doua echipe. Printre vedetele prezente la G Challenge, se numără: artistul A$AP Ferg, creatorul de conținut Jelle Van Vucht (aka Jelly), pilotul Felix Rosenqvist de la echipa Arrow McLaren SP; pilotul de curse NASCAR pentru NBC, Parker Kligerman, dar și brazilianul Tony Kanaan, campion al competiției Indianapolis 500.

Inscrierile pentru G Challenge 2021 se pot face aici, iar aici gasiti site-ul oficial.