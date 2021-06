Review si concurs Tenda RX9 Pro – cel mai puternic router de la Tenda

Routere-le Tenda au fost tot timpul solutii best-buy. Cine cauta o acoperire Wi-Fi buna la un pret decent poate alege Tenda oricand. A venit pe piata de la noi cu numeroase produse accesibile si a reusit sa isi castige o cota de piata frumoasa. Astazi am avut ocazia sa vad cel mai puternic router de la Tenda, modelul RX9 Pro.

RX9 Pro nu este un router scump, dar este un router performant si ofera in continuare un echilibru perfect intre specificatii si pret, dar la un nivel ceva mai ridicat.

RX9 Pro poate fi al vostru daca participati la concursul organizat alaturi de Tenda pe pagina noastra de Facebook. O sa aflati mai multe detalii la final.

Tenda RX9 Pro este un router cu Wi-Fi 6 AX3000 cu o dual-band si viteze de pana la 2976Mbps (2.4GHz:574Mbps, 5GHz:2402Mbps). Este echipat cu un procsor dual core la 1.6GHz, fiind o solutie puternica si stabila pentru task-urile unui utilizator cu pretentii.

Mai ofera ceva interesant si anume FEM, un design care imbunatateste utilizarea spectrului si eficientizeaza comunicarea. Prin utilizarea tehnoligiei OFDMA + MU-MIMO, se pot conecta si mai multe dispozitive la internet, iar transmisia datelor intre router si dispozitive va fi mult mai rapida si mai eficienta.

O alta tehnologie pe care acer router o are este BSS Colorin Reduces. Mi se pare o tehnologie foarte buna mai ales pentru cei care stau la bloc sau sunt inconjurati de interferente. Aceasta tehnologie atenueaza interferentele si imbunatateste spectrul si eficienta comunicarii.

Fiind un router modern, RX9 Pro ofera si TWT sau Target Wake-up Time. Este o tehnologie pe care o regasim pe routerele foarte scumpe si reduce consumul de energie al dispozitivelor conectate la router prin Wi-Fi. Atunci cand telefonul tau este in stand-by consumul de energie este mult mai mic atunci cand utilizeaza reteaua Wi-Fi.

WP3, o noua generatie de standard de securitate, previne intr-un mod mai eficient si mai sigur atacurile asupra retelei. Este bine sa o aveti activata.

RX9 Pro are 4 antene de 6dBi , are un design modern, negru, poate fi pus oriunde in casa, are un LED alb discret si zic eu ca este un router performant mai ales pentru cei care cauta stabilitate la un pret bun.

Acoperirea Wi-Fi intr-o casa la curte cu 4 camere este foarte buna. Am avut semnal in toate camerele inclusiv in curte, iar router-ul a fost pus pe hol. Singurul minus pe care il vad eu sunt porturile. As fi preferat o varianta clasica cu inca un port in plus. Tenda tot timpul a ales sa puna doar 4 porturi WAN/LAN.

Vitezele tin si de dispozitivul folosit. Eu am prins 400Mbps pe banda de 2.4GHz si aproape 700Mbps pe banda de 5GHz. Dar repet, tine si de telefon sau laptop.

La eMAG este listat dar fara pret. O sa fie disponibil curand.

Si acum despre concurs. Acesta va alea loc pe Facebook (deci nu comentati aici ca nu luam pe nimeni in calcul). Ce trebuie sa faceti:

Like la pagina Tenda Romania si la pagina ArenaIT

Tag la 2 prieteni la postarea de pe Facebook – link AICI –

– Scrie in comentarii pe Facebook – AICI – de ce vrei sa castigi acest router

Concursul tine doua saptamani, deci il inchidem pe 9 iulie.