Dacia câștigă Raliul Dakar 2026

Dacia Sandriders a scris astăzi istorie în motorsportul mondial, reușind să câștige Raliul Dakar 2026, cea mai dură competiție de anduranță de pe planetă.

Echipajul format din qatarezul Nasser Al-Attiyah și belgianul Fabian Lurquin a adus constructorului de la Mioveni primul trofeu suprem în deșert, la doar a doua participare oficială a echipei în această competiție legendară.

​Performanța este cu atât mai impresionantă cu cât duelul pentru primul loc a fost extrem de strâns până în ultimele momente. Al-Attiyah a terminat cele 13 etape istovitoare cu un timp total de 48 de ore, 56 de minute și 53 de secunde, devansând echipa Ford Racing cu mai puțin de 10 minute. Spaniolul Nani Roma a sosit al doilea, la 9 minute și 42 de secunde, urmat de suedezul Mattias Ekstrom la 14 minute distanță, o marjă infimă după două săptămâni de curse prin dunele Arabiei Saudite.​

Succesul nu s-a limitat doar la locul întâi. Ceilalți piloți Dacia au avut evoluții solide care confirmă fiabilitatea modelului Sandrider: legendarul Sebastien Loeb a terminat pe locul 4, brazilianul Lucas Moraes pe 7, iar Cristina Gutierrez a încheiat pe 11. Mașina care a adus victoria, Dacia Sandrider, este un prototip echipat cu un motor V6 biturbo de 3.0 litri care dezvoltă 360 de cai putere și funcționează exclusiv cu combustibil sintetic produs de Aramco, demonstrând că performanța de top poate fi atinsă și cu soluții ecologice.​

Din perspectiva mea, această victorie marchează o transformare fundamentală de imagine pentru Dacia. Brandul perceput ani de zile strict prin prisma costurilor reduse dovedește acum că poate construi mașini capabile să domine cele mai dure condiții de pe glob, învingând giganți precum Ford sau Toyota. Este o validare tehnică supremă care ridică ștacheta pentru întreaga industrie auto din România.

Pe frontul moto, românul Mani Gyenes a fost protagonistul unei lupte eroice la clasa „Original by Motul” (fără asistență tehnică). Deși a condus clasamentul în prima parte a raliului, problemele fizice severe – inclusiv vederea afectată și o mână umflată – l-au forțat să piardă teren pe final, terminând totuși pe un onorabil loc 4. Gyenes, o legendă a Dakarului cu victorii anterioare la clasa Marathon, a demonstrat din nou o rezistență supraomenească, reușind să ajungă la finiș în ciuda accidentărilor care l-au făcut să ia în calcul retragerea.​

Pentru Nasser Al-Attiyah, acesta este al șaselea titlu Dakar din carieră, obținut cu patru constructori diferiți (Volkswagen, Mini, Toyota și acum Dacia), cimentându-i statutul de „Prinț al Deșertului” și aducându-l la doar două victorii distanță de recordul absolut deținut de Stephane Peterhansel.​

