Dacia a prezentat modelul Sandrider cu motor de 3 litri, V6, biturbo si 359CP

Dacia a lansat modelul Sandrider, masina special pentru Dakar. Aceasta vine cu motor de 3L, V6, biturbo si o putere maxima de 359CP.

Nu este gluma. Am scris de anul trecut ca Dacia va participa la Dakar in 2025. Masina a fost prezentata ieri si are urmatoarele date tehnice:

Motor 3L, V6, biturbo, 359CP

Sasiu tubular

Categoria FIA – Ultimate T1+

Cuplu maxim – 539Nm la 4250RPM

Transmisie 4X4

Cutie de viteze secventiala in 6 trepte

Suspensia fata/spate cu brat dublu

Roti pe 17inch cu anvelope BF Goodrich

Ampatament 3000mm

Console fata/spate – 590/550mm

Masina este inspirata din Manifesto (vezi AICI) si este produsa special pentru Dakar. Inclusiv pilotii au ajutat la dezvoltarea masinii. Design-ul masinii a fost realizat exclusiv de Dacia si s-a evitat orice element inutil. Au fost pastrate doar panourile de caroserie absolut necesare.

Structura masinii este ranforsata si are bare de protectie consolidate, caroserie din fibra de carbon precum si suspensii cu brat dublu. Scaunele au un tratament special anti bacterian si care regleaza umiditatea. Prezoanele rotilor sunt magnetice si se pot pune pe o placa metalica, astfle ca nu se vor pierde prin nisip.

Vor fi trei echipaje care vor conduce Dacia Sandrider: Sebastien Loeb cu copilotul Fabian Lurquin, Cristina Gutierrez Herrer cu copilotul Pablo Moreno Huete si Nasser al-Attiyah. Toti sunt campioni mondiali.

Puteti sa cititi mai multe AICI.